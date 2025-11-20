ハイパフォーマンスモデル「Katana-15-HX-B14WGK-0871JP」

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、NVIDIAの最新GPU「GeForce RTX 50シリーズ」を搭載したゲーミングノートPCの2機種を11月27日（水）に発売する。ハイパフォーマンスモデル「Katana-15-HX-B14WGK-0871JP」と、高コストパフォーマンスモデル「Cyborg-15-B2RWFKG-2763JP」をそろえた。

Katana-15-HX-B14WGK-0871JP

Core i7プロセッサー14650HXと115ワット版のGeForce RTX 5070 Laptop GPUを採用したハイパフォーマンスモデル。ディスプレイはWQHD解像度（2,560×1,440）の15.6型。

動画編集や画像処理といった高負荷のクリエイティブ作業にも対応する。Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3に対応し、USB Type-CやHDMIなど豊富なポート構成を備えた。

Cyborg-15-B2RWFKG-2763JP

OS：Windows 11 Home CPU：Core i7 プロセッサー 14650HX グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU メモリ：32GB（16GB×2） ストレージ：SSD 1TB（M.2 NVMe） ディスプレイ：15.6型、WQHD（2,560×1,440）、ノングレア、165Hz IOポート：USB 3.2 Gen 2（Type-C）×1、USB 3.2 Gen 2（Type-A）×3、HDMI×1、オーディオコンボジャック×1 外形寸法：359×262×25.5mm 重量：約2.4kg 直販価格：259,800円

Core 7プロセッサー240HとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを組み合わせたモデル。高コストパフォーマンスモデルと位置付けている。ディスプレイはフルHD解像度でリフレッシュレート144Hz対応の15.6型を備える。

ゲーム用途に加え、CPU・GPU処理性能を必要とする学生やビジネス、クリエイター向けの作業にも対応する。USB Type-CやType-A、HDMI、有線LANなど各種ポートを備え、拡張性も確保した。英語キーボードを搭載している。

OS：Windows 11 Pro CPU：Core 7 プロセッサー 240H グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU メモリ：32GB（16GB×2） ストレージ：SSD 1TB（M.2 NVMe） ディスプレイ：15.6型、フルHD（1,920×1,080）、ノングレア、144Hz IOポート：USB 3.2 Gen 2（Type-C）×1、USB 3.2 Gen 2（Type-A）×2、HDMI×1、オーディオコンボジャック×1 外形寸法：359.3×245.25×23.15mm 重量：約2.2kg 直販価格：239,800円