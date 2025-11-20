¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û´ØÅì¶á¹Ù¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð
¡¡Åß¤ÎÌë¤òºÌ¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢º£¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö±é½Ð¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë´ØÅì¶á¹Ù¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÃíÌÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤äÅß¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¸÷¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ðËÜÅª¤Ê°ÕÌ£¤È°ã¤¤¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¾®¤µ¤Ê¸÷¸»¤ò»È¤¤¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÁõ¾þ¤¹¤ë¸÷¤Î±é½Ð¤Ç¤¹¡£·úÊª¤ä¼ùÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐ¾ÝÊª¤ò¾È¤é¤¹¼êË¡¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¸÷¤½¤Î¤â¤Î¤òÌ¥¤»¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¸÷¤Î½¸ÀÑ¤Ë¤è¤ë°µÅÝÅª¤Ê¤¤é¤á¤¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤ÊLED¥é¥¤¥È¤òÌ©½¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸÷¤Î³¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¶¯¤¤¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¤äµ¨ÀáÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Åß¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¡¢¤ªº×¤ê¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©¸æµ»½Ñ¤È3D¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤ò¸÷¤Î±é½Ð¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¸÷¤òÅô¤¹±é½Ð¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢±ÇÁü¤È¸÷¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤Æ¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò·àÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢·úÃÛÊª¤Î³°ÊÉ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©ÂÎ¹½Â¤Êª¡¢³¹Ï©¼ù¤ä¿åÊÕ¤Ê¤É¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤Ë±é½Ð¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Ç¤¹¡£¹âÀººÙ¤ÊLED¥é¥¤¥È¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸÷¤Î¿§¡¦ÌÀ¤ë¤µ¡¦Æ°¤¤òåÌÌ©¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¸÷¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ä¿§ºÌ¤ÎÊÑ²½¤ò½Ö»þ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´ÖÂÓ¤ä±é½Ð¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·¡¼¥ó¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡´ØÅì¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢´ØÅì¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥è¥ë¥Î¥è2025
¡¦Æú¤Î¶¿¥¤¥ë¥ßthe¥Ê¥¤¥È2025
¡¦¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
¥è¥ë¥Î¥è2025
¡¡¥è¥ë¥Î¥è¤Ï¡¢Åß¤Î²£ÉÍ¤òºÌ¤ë°ìÂç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î4Æü¤«¤é12·î30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²£ÉÍÅÔ¿´Î×³¤Éô°ìÂÓ¤Ë¸÷¤È²»³Ú¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ³Æ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë40°Ê¾å¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖTHE YOKOHAMA ILLUMINATION¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¾¦Å¹³¹¤ò¤á¤°¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤ä¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¡¢»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹Êâ¤¤È¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¤òÍ»¹ç¤·¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥è¥ë¥Î¥è2025¤Î¼ç¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ
¡¦¥¯¥¸¥é¥ó¥É
¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥è¥³¥Ï¥Þ¡×¤Ï¡¢¥è¥ë¥Î¥è¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê±é½Ð¤È¤·¤ÆËèÇ¯Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤¹¡£²£ÉÍ¤ÎÅÔ¿´Î×³¤ÉôÁ´°è¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢¸÷¤È²»³Ú¤¬´°Á´¤Ë¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë5Ê¬´Ö¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î45»ÜÀß¤¬»²²Ã¤·¡¢¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤«¤é»³²¼¸ø±à¤Þ¤ÇÌó3km¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¨¥ê¥¢¤¬°ìÀÆ¤Ë¸÷¤êµ±¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ä³¹Ï©¡¢¹¾ì¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²»³Ú¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÁ´ÂÎ¤¬¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¯¥¸¥é¥ó¥É
¡¡¡Ö¥¯¥¸¥é¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Âç¤µ¤ó¶¶²ñ¾ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë»²²Ã·¿¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó±é½Ð¤Ç¤¹¡£¹Âç¤Ê²°¾å¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î²°³°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ±û¤Ë¤Ï¡¢Ìó25m¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¸÷¤Î¥¯¥¸¥é¤¬Íª¡¹¤È±Ë¤°±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ã¥Á´ÂÎ¤¬¤Þ¤ë¤Ç³¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£ÇÈÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¡Ö¤¯¤¸¤é¤Î¤»¤Ê¤«¡×¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¾²°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤ë¸÷¤È±ÇÁü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë°µÅÝÅª¤ÊË×Æþ´¶¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥Ö¥é¥¤¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡¡¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢»³²¼¸ø±à¥¨¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁ´Ä¹Ìó250m¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£Ìë¤Î¸ø±à¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸÷¤ÎÄí±à¤Î¤è¤¦¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Êâ¤¯¤À¤±¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ï18ËÜ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ä¥ê¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸÷¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï²Ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤¬Í¥²í¤Ëµ±¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¸÷¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê±é½Ð¤Ç¤¹¡£¸÷¤ÎÇÈ¤¬Â¸µ¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¿§ºÌ¤¬¤æ¤é¤á¤¤Ê¤¬¤é°Ü¤í¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ°ºî¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òºÌ¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æú¤Î¶¿¥¤¥ë¥ßthe¥Ê¥¤¥È2025
¡¡Æú¤Î¶¿¥¤¥ë¥ßthe¥Ê¥¤¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦¤Î½¤Á±»û¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆú¤Î¶¿¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢°ËÆ¦ºÇÂçµé¤ÎÂÎ´¶·¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£10·î17Æü¡Á2026Ç¯3·î29Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó10¸ÄÊ¬¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¹Âç¤ÊÄí±à¤¬¡¢¸÷¤È±ÇÁü¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢±Ñ¹ñÉ÷¤ÎÍÎ´Û¤ò¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤·¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¸÷¤Î½ø¾Ï¡×¤Ç¤¹¡£·úÊª°ìÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢Æú¤äÄ³¤¬Éñ¤¤ÍÙ¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê±é½Ð¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤ÎÃæ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±àÆâ¤òÁö¤ë¡Ö¸÷¤ëSL ¥í¥à¥Ë¡¼Å´Æ»¡×¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢¸÷¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Äí±à¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È½ä¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎ¹¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¸÷¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÍÅÀº¤ÎÄí¡×¤ä¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
¡¡¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤Ï¡¢ºë¶Ì¡¦ÈÓÇ½»Ô¤Î¥à¡¼¥ß¥ó¥Ð¥ì¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¡Á12·î25Æü¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤ÎÅß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±é½Ð¤ä¡¢Åß¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢ÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ëÅß¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Æü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó²°Éß¤ÎÁ°¤ËÌó5m¤Î¤â¤ß¤ÎÌÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£³¨ËÜ¡Ö¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ÎÊª¸ì¤òºÆ¸½¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥à¡¼¥ß¥ó°ì²È¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤¿°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥à¡¼¥ß¥ó²°Éß¤Ë¤ÏÅß¤Î·Ê¿§¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥à¡¼¥ß¥óÃ«¥¨¥ê¥¢¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥í¥é¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£²°Éß¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÀ¸¤¨¤ë¥á¥¿¥»¥³¥¤¥ä¤Ë¤ÏLED¥é¥¤¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤¿¤Á¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ä¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¸÷¤Î±é½Ð¤¬¥¨¥ê¥¢¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥à¡¼¥ß¥óÃ«¤Î¸Ð¾å¤Ç¤Ï¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¸¸ÁÛÅª¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥à¡¼¥ß¥ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¸÷¤Î±é½Ð¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¿¤ÀÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Î¡ÈÁõ¾þ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ä³¹ÊÂ¤ß¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê±é½Ð¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤È¤â¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò½ä¤ê¡¢ÈóÆü¾ï¤Îµ±¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ü¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¸÷¤Î¥¢¡¼¥È¤ò´®Ç½¤·¤è¤¦
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¸÷¤Î±é½Ð¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¿¤ÀÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Î¡ÈÁõ¾þ¡É¤òÄ¶¤¨¡¢¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ä³¹ÊÂ¤ß¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ä¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÆ°¤¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê±é½Ð¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊª¸ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤È¤â¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ò½ä¤ê¡¢ÈóÆü¾ï¤Îµ±¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£