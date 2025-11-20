米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は19日（日本時間20日）、今FA市場で“お買い得”になるであろう選手の1人として、西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）を紹介した。

同サイトは今井、ブレグマン（レッドソックスをFA）、ヘルズリー（メッツをFA）、コディ・ポンセ（韓国ハンファ）の4選手が適切な価格で契約し、期待値以上の活躍ができるかもしれない“お買い得”な選手として紹介した。

その中で今井は契約規模を7年総額1億5400万ドル（約242億円）と予想。「メジャーで1度も登板経験のない選手の契約額として決して安くない」と高額であるとした。

そして、日本での3年間の成績から「菊池雄星、前田健太と同程度」と記した。それでも「今井より3歳若くMLBに移籍した田中将大と同じぐらいの成績を残せば、その金額以上の価値がある」と指摘した。

また、今井の速球はツインズの今季13勝右腕、ジョー・ライアンに「匹敵する」とし、「低めから浮き上がる球筋はMLBで彼の武器になるだろう」と紹介。スプリットも今秋ポストシーズンで大活躍したブルージェイズ新人イエサベージのように“宝刀”になるとし「良い買い物になりそう」と結んだ。