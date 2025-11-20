元モー娘。田中れいな「今でも会いに来てくれる後輩」2人とのオフショット公開「水色着てて愛」「慕われてるの伝わる」
【モデルプレス＝2025/11/20】元モーニング娘。の田中れいなが11月18日、自身のInstagramを更新。「今でも会いに来てくれる後輩」とのオフショットを披露した。
【写真】36歳元モー娘。13歳差現役メンバーとの貴重ショット
11月11日に東京・飛行船シアターで「田中れいなバースデーイベント おつかれいな会13〜OMCJ〜」を開催した田中。これを受け「今でも会いに来てくれる後輩はとてもとても可愛くて大切な存在です」と元モーニング娘。の佐藤優樹、モーニング娘。’25の羽賀朱音が自身のイベントに駆けつけた際のオフショットを公開した。
また羽賀が12月5日開催の「モーニング娘。’25 コンサートツアー秋 〜Movin’ Forward with Hope〜 羽賀朱音･横山玲奈 卒業スペシャル」にて、横山玲奈とともにグループの卒業を控えているのを受け「あかねちゃんはモーニング娘。を卒業しても会いに来てくれるって約束してくれました」とつづっている。
この投稿には「あかねちゃんが（田中のグループ時代のイメージカラーの）水色（ターコイズ）着てて愛」「慕われてるの伝わる」「姉妹みたい」「愛されてますね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
