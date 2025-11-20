キスマイ千賀健永、最近見た“不思議な夢”告白「火星人に日本食を勧めている」気になる美容法は「東洋医学」
【モデルプレス＝2025/11/20】Kis-My-Ft2の千賀健永が20日、都内で開催された枕ブランドの商品発表会に出席。最近見た“不思議な夢”を明かす場面があった。
【写真】私服パジャマを披露し照れ笑いを浮かべる千賀健永
◆千賀健永、最近見た不思議な夢を告白
代表質問で、最近見たもので印象に残っている夢を質問されると、千賀は「たまに見ることはありまして。直近で見た夢だと、なんでその夢を見たのか分からないんですけど、火星人に日本食を勧めている夢を見たんですよ。こんなにおいしい日本食があるよみたいな。お寿司とかお蕎麦とか、そういうのを火星人に勧めてましたね」と告白。「それがきっかけで描けた絵は、まだ1枚もないです（笑）」と語った。
◆千賀健永、気になる美容法は「東洋医学」
良質な睡眠がパフォーマンスにどんな影響を与えるのか問われた千賀は「パフォーマンスが上がったというよりは、本来のパフォーマンスが出せるようになったという言い方の方が正しいかもしれません。何か演じるにしても、ダンスするにしても、表現するっていうほかに、同時にインプットできている感覚というか、そういうものも同時に感じられて、自分が成長しながら表現できている感覚というのは、本来の自分のパフォーマンスが出せている証拠だと思うので。それを良い睡眠、良質な睡眠がとれるようになったことで感じられるようになったというのは、僕にとって大きい一つのエピソードですね」と返答。最近始めた美容法を聞かれると「エビデンスとよく言うんですけれども、最近は東洋医学にも関心がありまして。ハーブティーだったり、そういうものをよく摂るようになりましたね」と明かした。
寝る際に大切にしていることを聞かれると、千賀は「深呼吸を意識すること。吐く息を長くすることをすごく心がけていまして。寝よう寝ようと思うと、さらに寝れなくなるんです。でも、呼吸に全て意識を持っていくことで、寝ようっていう思考すらも、あまり考えないようにできる。呼吸を意識することで、睡眠に対してのアプローチに意識を向けるっていうことが大事なのかなと。それをして、すごく寝つきも良くなりました」と紹介。
日頃から気をつけている生活習慣に話が及ぶと「スキンケアも大事なんですけれども、インナーケアにもこだわっていまして。食物繊維と納豆菌、ビフィズス菌だったり、シンバイオティクスというものをしっかりと摂るみたいなことをすごく大事にしているのと、ビタミンなんかも基本的には食事から摂るように心がけています」と明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】