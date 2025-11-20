【日本一かわいい高校生候補】じおん＜女子高生ミスコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/20】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。モデルプレスは今回、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第8回は、セカンドファイナリストGP：じおんさんのインタビューを届ける。
出身：兵庫県
学年：3年生
誕生日：9月2日
MBTI：ESFP-A
趣味：カラオケ
特技：ダンス・百人一首
好きな食べ物：いちご
嫌いな食べ物：きのこ類
好きな言葉（座右の銘）：小さい事でも全力で突っ走る、人生楽しんだもん勝ち
最近ハマっていること：カラコン集めにはまっていて、色んな種類を買ってお家にストックしています！
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
高校生のうちに出来ることをたくさん挑戦したくて、昔から見ていた女子高生ミスコンに参加して、みんなから憧れられる人になりたいなと思ったからです。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
愛嬌！人見知りだけど誰とでも仲良くできるところ！
― 憧れの有名人はいますか？
山本舞香さん、瀬川陽菜乃ちゃん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
過去にアイドル活動で選抜落ちしたり、頑張っても辿りつけなくて悲しくて悔しい想いをたくさんしたけど、自分に足りないところを周りの方に教えてもらったり、これまで以上に沢山努力して、また選抜復帰出来たことです！
― 将来の夢を教えてください。
老若男女、たくさんの人に愛される人になりたいです。カラコンや服などのプロデュースやプリクラのモデル、山本舞香さんのようなクールな女優さんにも憧れています。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
絶対に諦めないこと。自分で限界を決めてしまうとそれ以上はないけれど、そこを破るともっと上を目指せると思います。現状に満足せず自分を超えていくとかっこいいなと思います。
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29・30日（予定）に都内で行われる授賞式にて“日本一かわいい高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「女子高生ミスコン」は、「みんなで選ぶ、日本一かわいい女子高生」をコンセプトに掲げる、全国規模の女子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない女子高校生であれば誰でも参加が可能である。
2024年グランプリのはるあ（武田晴安）は「今日、好きになりました。ニュージーランド編」（ABEMA／2025）に出演。ほかにも、同番組への出演で話題を呼んだ村谷はるなや米澤りあ、KAWAII LAB.所属のアイドルグループ・CUTIE STREETのメンバー・増田彩乃、梅田みゆなど、次世代のエンタメ界を担う逸材を多数輩出している。
