「ミス慶應」ファイナリスト、林怜美さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.6林怜美（はやし・れみ）さんのインタビュー。
◆林怜美（はやし・れみ）さんプロフィール
学部／学年：経済学部／3年
出身地：大阪府
誕生日：4月25日
趣味：御朱印集め
特技：英語／お料理
好きな食べ物：油そば、とんかつ
好きな言葉（座右の銘）：人事を尽くして天命を待つ
最近ハマっていること：とんかつ100名店巡り
◆「ミス慶應コンテスト2025」No.6林怜美さんにインタビュー
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
ずっと憧れだったからです！
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
人を笑わせるのが大好き！一緒にいると楽しいって思ってもらえるのが自慢です！
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
最近はゆるくグルテンフリー生活をしています！
― 憧れの有名人はいますか？
松嶋菜々子さん。
◆林怜美さんが悲しみを乗り越えた方法
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
留学中、言葉や文化の壁でうまく馴染めず落ち込んだ時期もありましたが、自分から話しかけたり行動したことで信頼できる友達ができ、自信を持てるようになりました！
◆林怜美さんの夢を叶える秘訣
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
将来は温かい家庭を築いて、素敵なお母さんになることが夢です。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、林さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
少しでも興味や憧れがあれば、とりあえず飛び込んでみることです！
◆「ミス慶應コンテスト2025」」開催概要
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開期間：2025年06月03日（火）18時00分〜2025年11月24日（月）23時59分
・本番日：2025年11月25日（火）
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
【Not Sponsored 記事】