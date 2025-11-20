富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は、写真プリントサービスブランド「+precious（プラスプレシャス）」で、カリモク家具とコラボレーションした写真額装サービス「+precious by karimoku」シリーズを11月27日（木）から数量限定で提供する。価格は各4万2,900円。

「家に、幸せの居場所をつくろう」をコンセプトに、富士フイルムの写真プリント技術とカリモク家具の木工技術を組み合わせたプリントサービス。第1弾として、曲線が特徴の「frame ROUND by karimoku」と、両面から2枚の写真を鑑賞できる「frame PAIR by karimoku」の2種類を発売する。

「frame ROUND by karimoku」

「frame PAIR by karimoku」

写真プリントには富士フイルムの最高級印画紙「FUJICOLOR Professional PAPER」を採用。インテリアに自然に馴染むよう、光が映り込みにくい無光沢での仕上げになるという。

木製フレームはカリモク家具のデザイナーが設計。オーク材とウォールナット材を使用し、カリモク家具の職人が製造する。

サービス開始に合わせ、11月27日（木）から11月30日（日）まで二子玉川蔦屋家電でポップアップイベント「『写真と、暮らす。』展」を開催する。商品展示のほか、フレームフィッティング体験やフォトブース体験を実施する。