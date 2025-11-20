¡Úµð¿Í¡ÛÈÖÄ¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡¡À¶¸¶ÏÂÇî»á¤¬23Æü¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é·èÄê
¡¡µð¿Í¤Ï£²£°Æü¤Ë¡¢£²£³Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿à±äÄ¹Àïá¡Á£²£°£°£²Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±Áë²ñ¡×¤ËÀ¶¸¶ÏÂÇî»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡É½Âê¤Î£°£²Ç¯¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢£²°Ì¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë£±£±¥²¡¼¥àº¹¤ÎÂçº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆÈÁöÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤âÌµÇÔ¤Ç¥Ñ²¦¼Ô¡¦À¾Éð¤ò²¼¤·ÆüËÜ°ì¤âÃ£À®¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¾å¸¶»á¤ä¹©Æ£»á¡¢¾¾°æ»á¤ä¹â¶¶»á¤Ê¤ÉÄ¶¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿À¶¸¶»á¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¹ç·×£±£´¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¸¶»á¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤¦¤Û¤ÜÌµ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿£²£°£°£²Ç¯¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Î²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤ä¤½¤Î»þ¤¢¤Ã¤¿Î¢ÏÃ¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò»¨ÃÌ¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£