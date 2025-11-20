　20日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8365枚だった。うちプットの出来高が1万1309枚と、コールの7056枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の874枚（535円安1070円）。コールの出来高トップは5万5000円の955枚（53円高103円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 197　　　 0　　　 1　　66000　
　　14　　　 0　　　 1　　65000　
　　32　　　+1　　　 2　　64000　
　　16　　　+1　　　 2　　63000　
　　22　　　+2　　　 3　　62500　
　　56　　　+3　　　 4　　62000　
　　79　　　+2　　　 5　　61000　
　 209　　　+4　　　 8　　60000　
　　62　　　+4　　　 9　　59500　
　 275　　　+6　　　12　　59000　
　 160　　　+7　　　16　　58500　
　 173　　 +11　　　20　　58000　
　 124　　 +14　　　27　　57500　
　 441　　 +16　　　32　　57000　
　 143　　 +23　　　45　　56500　
　 320　　 +32　　　61　　56000　
　 161　　 +35　　　74　　55500　
　 955　　 +53　　 103　　55000　
　 159　　 +69　　 137　　54500　
　　22　　 +69　　 156　　54375　
　　29　　 +96　　 173　　54250　
　　12　　 +43　　 145　　54125　
　 696　　 +89　　 180　　54000　
　　 7　　 +96　　 200　　53875　
　　35　　+120　　 225　　53750　
　　30　　+126　　 240　　53625　
　 174　　+118　　 238　　53500　
　　27　　+127　　 267　　53250　
　　13　　+137　　 295　　53125　
　 445　　+142　　 305　　53000　
　　14　　+167　　 340　　52875　
　 134　　+176　　 360　　52750　
　　11　　+267　　 480　　52625　
　 183　　+202　　 420　　52500　
　　34　　+206　　 460　　52250　
　　50　　+240　　 525　　52125　
　 432　　+265　　 550　　52000　
　　20　　+200　　 545　　51875　
　　39　　+240　　 570　　51750　
　　16　　+255　　 620　　51625　
　 173　　+285　　 665　　51500　
　　19　　+265　　 700　　51375　
　　22　　+300　　 745　　51250　　2070 　　　　　　　 5　
　　 2　　+310　　 790　　51125　
　 425　　+365　　 865　　51000　　2055 　　-745　　　28　
　　19　　+350　　 890　　50875　
　　58　　+375　　 960　　50750　
　　13　　+420　　1025　　50625　
　　74　　+415　　1070　　50500　　1645 　　　　　　　91　
　　18　　+475　　1115　　50375　　1425 　　　　　　　99　
　　44　　+460　　1210　　50250　　1540 　　-590　　 117　
　　12　　+500　　1275　　50125　　1365 　　　　　　　87　
　 117　　+550　　1380　　50000　　1515 　　-645　　 340　
　　11　　+515　　1370　　49875　　1455 　　-775　　　46　
　　 7　　+490　　1440　　49750　　1405 　　-425　　　35　
　　12　　+600　　1585　　49625　　1275 　　　　　　　25　
　　 7　　+510　　1635　　49500　　1270 　　　　　　 286　
　　　　　　　　　　　　　49375　　1180 　　　　　　　33　
　　　　　　　　　　　　　49250　　1160 　　-730　　 137　
　　　　　　　　　　　　　49125　　1155 　　　　　　　45　
　　 2　　+655　　1925　　49000　　1070 　　-535　　 874　