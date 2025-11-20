日経225オプション12月限（20日日中） 5万5000円コールが出来高最多955枚
20日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8365枚だった。うちプットの出来高が1万1309枚と、コールの7056枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の874枚（535円安1070円）。コールの出来高トップは5万5000円の955枚（53円高103円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
197 0 1 66000
14 0 1 65000
32 +1 2 64000
16 +1 2 63000
22 +2 3 62500
56 +3 4 62000
79 +2 5 61000
209 +4 8 60000
62 +4 9 59500
275 +6 12 59000
160 +7 16 58500
173 +11 20 58000
124 +14 27 57500
441 +16 32 57000
143 +23 45 56500
320 +32 61 56000
161 +35 74 55500
955 +53 103 55000
159 +69 137 54500
22 +69 156 54375
29 +96 173 54250
12 +43 145 54125
696 +89 180 54000
7 +96 200 53875
35 +120 225 53750
30 +126 240 53625
174 +118 238 53500
27 +127 267 53250
13 +137 295 53125
445 +142 305 53000
14 +167 340 52875
134 +176 360 52750
11 +267 480 52625
183 +202 420 52500
34 +206 460 52250
50 +240 525 52125
432 +265 550 52000
20 +200 545 51875
39 +240 570 51750
16 +255 620 51625
173 +285 665 51500
19 +265 700 51375
22 +300 745 51250 2070 5
2 +310 790 51125
425 +365 865 51000 2055 -745 28
19 +350 890 50875
58 +375 960 50750
13 +420 1025 50625
74 +415 1070 50500 1645 91
18 +475 1115 50375 1425 99
44 +460 1210 50250 1540 -590 117
12 +500 1275 50125 1365 87
117 +550 1380 50000 1515 -645 340
11 +515 1370 49875 1455 -775 46
7 +490 1440 49750 1405 -425 35
12 +600 1585 49625 1275 25
7 +510 1635 49500 1270 286
49375 1180 33
49250 1160 -730 137
49125 1155 45
2 +655 1925 49000 1070 -535 874
