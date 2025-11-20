　20日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2289枚だった。うちプットの出来高が1344枚と、コールの945枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の188枚（495円安1280円）。コールの出来高トップは5万5000円の219枚（135円高325円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 6　　　+2　　　 6　　65000　
　　 7　　　+5　　　12　　63000　
　　29　　　+6　　　16　　62000　
　　22　　 +12　　　27　　61000　
　　31　　 +19　　　42　　60000　
　　 6　　 +12　　　42　　59500　
　　17　　 +18　　　54　　59000　
　　88　　 +41　　　94　　58000　
　　18　　 +42　　 108　　57500　
　　84　　 +50　　 133　　57000　
　　 5　　 +52　　 149　　56500　
　　53　　 +46　　 187　　56000　
　　22　　 +86　　 244　　55500　
　 219　　+135　　 325　　55000　
　　60　　+133　　 405　　54500　
　　35　　+160　　 455　　54000　　4045 　 -1555　　　 2　
　　43　　+190　　 590　　53500　
　　56　　+250　　 695　　53000　
　　 6　　+270　　 770　　52625　
　　23　　+275　　 805　　52500　
　　 6　　　　　　 870　　52375　
　　27　　　　　　1090　　52250　
　　23　　+330　　 990　　52000　
　　 2　　　　　　1005　　51875　
　　 7　　+365　　1125　　51625　
　　14　　+320　　1190　　51500　
　　19　　+505　　1430　　51000　
　　　　　　　　　　　　　50500　　2235 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　2160 　　　　　　　 3　
　　10　　+520　　1815　　50000　　1935 　　-600　　　17　
　　 7　　+475　　2115　　49500　　1730 　　　　　　　40　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1600 　　-635　　　66　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1540 　　-500　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　48625　　1500 　　-485　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　48500　　1455 　　-470　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　48250　　1380 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　48000　　1280 　　-495　　 188　
　　　　　　　　　　　　　47000　　1050 　　-385　　　17　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 940 　　-325　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 705 　　-415　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 760 　　-170　　　13　
　　　　　　　　　　　　　45375　　 735 　　-265　　　23　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 660 　　-260　　 131　
　　　　　　　　　　　　　44500　　 615 　　-270　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 565 　　-195　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　43750　　 520 　　-245　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 450 　　-170　　 135　
　　　　　　　　　　　　　42500　　 355 　　-230　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　42250　　 310 　　-235　　　12　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 365 　　-155　　　20　
　　　　　　　　　　　　　41500　　 294 　　-181　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　41250　　 287 　　-113　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　41000　　 325 　　-120　　　23　