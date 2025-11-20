日経225オプション1月限（20日日中） 5万5000円コールが出来高最多219枚
20日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2289枚だった。うちプットの出来高が1344枚と、コールの945枚を上回った。プットの出来高トップは4万8000円の188枚（495円安1280円）。コールの出来高トップは5万5000円の219枚（135円高325円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
6 +2 6 65000
7 +5 12 63000
29 +6 16 62000
22 +12 27 61000
31 +19 42 60000
6 +12 42 59500
17 +18 54 59000
88 +41 94 58000
18 +42 108 57500
84 +50 133 57000
5 +52 149 56500
53 +46 187 56000
22 +86 244 55500
219 +135 325 55000
60 +133 405 54500
35 +160 455 54000 4045 -1555 2
43 +190 590 53500
56 +250 695 53000
6 +270 770 52625
23 +275 805 52500
6 870 52375
27 1090 52250
23 +330 990 52000
2 1005 51875
7 +365 1125 51625
14 +320 1190 51500
19 +505 1430 51000
50500 2235 2
50250 2160 3
10 +520 1815 50000 1935 -600 17
7 +475 2115 49500 1730 40
49000 1600 -635 66
48750 1540 -500 9
48625 1500 -485 2
48500 1455 -470 5
48250 1380 11
48000 1280 -495 188
47000 1050 -385 17
46500 940 -325 3
46000 705 -415 1
45500 760 -170 13
45375 735 -265 23
45000 660 -260 131
44500 615 -270 5
44000 565 -195 7
43750 520 -245 4
43000 450 -170 135
42500 355 -230 2
42250 310 -235 12
42000 365 -155 20
41500 294 -181 2
41250 287 -113 6
41000 325 -120 23
