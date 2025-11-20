日経225オプション2月限（20日日中） 5万2000円コール1565円
20日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万2000円の5枚（1565円）だった。プットのの合計出来高は56枚。プットの出来高トップは4万9000円の21枚（1825円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
3 +20 68 62000
5 1565 52000
49000 1825 21
48750 1705 11
39250 360 1
39000 350 7
38750 340 1
38500 335 1
38250 325 4
38000 315 1
37750 305 1
37500 292 1
37250 279 1
37000 270 3
24000 40 1
20000 30 2
