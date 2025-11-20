　20日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は64枚だった。コールの合計出来高は8枚。コールの出来高トップは5万2000円の5枚（1565円）だった。プットのの合計出来高は56枚。プットの出来高トップは4万9000円の21枚（1825円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 3　　 +20　　　68　　62000　
　　 5　　　　　　1565　　52000　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1825 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　48750　　1705 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 360 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39000　　 350 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　38750　　 340 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 335 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　38250　　 325 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37750　　 305 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37500　　 292 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37250　　 279 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 270 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　40 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　30 　　　　　　　 2　


株探ニュース