元ＫＡＴ−ＴＵＮの亀梨和也（３９）が２０日、都内で「神の雫」アニメ制作発表会に参加した。２００９年のテレビドラマ版に続き、今作でも主人公「神咲雫」を１６年ぶりに演じることとなり、「また雫としてお話を頂けると思っていなかった」と笑顔で喜んだ。

今作は世界中で愛される同名漫画のアニメ化。幻のワイン“神の雫”をめぐる心揺さぶる人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現から世界的ワインブームを引き起こした。２００９年に日本テレビ系でドラマが放送され、亀梨は主演を務めていた。

アフレコの裏話になると、糸曽賢志監督（４７）が「亀梨さんの『Ｒｅａｌ Ｆａｃｅ』での舌打ち」と切り出し、「亀梨さんと言えば舌打ち。雫に『怒る演技をしてください』って言うと毎回舌打ちされるんですよ。だから舌打ち禁止令が出てて」と明かした。これには亀梨も「ちょっと入っちゃう。癖ですね」と笑っていた。

さらに糸曽監督が「こないだ収録している時、女性キャラと対話する時に色っぽかった。『抑えてもらってもいいですか』と言ったときに『すみません今ＫＡＴ−ＴＵＮのライブのリハが多すぎてＫＡＴ−ＴＵＮ出ちゃってました』と（返事があった）」と明かした。亀梨は「あの時はモードがＫＡＴ−ＴＵＮ亀梨でした。ついつい出てしまってました」と笑わせていた。