『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』カート＆マックスがanan表紙に登場 独自入手の極秘情報大公開
3Dアニメ『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』より、カートとマックスが、26日発売の女性グラビア週刊誌『anan』2473号（マガジンハウス刊）のスペシャルエディション表紙に登場する。特集中面には、2人にまつわる未公開情報が詰まった「カートとマックスの身辺調査資料」、声優を務める内山昂輝、山谷祥生が答えるQ&A、監督へのプチ質問が掲載され、特別付録「銀河の果てまで！ときめきメテオシール」が付属される。
【動画】独特な雰囲気！『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』映像
本作は、2022年に発表されたショートアニメ『ミルキー☆ハイウェイ』の続編。ポップな演出の3DアニメーションによるSFコメディ。ほぼすべての制作を亀山陽平監督が1人で手掛けた。ことし7月〜9月にTOKYO MXで全12話が放送。公式YouTubeチャンネルでは11の言語の字幕・吹き替えで配信。新作パートを追加した全12話再編集版の劇場公開を控えているほか、コミカライズも展開中。
独自ビジュアルでは、本号の特集テーマ「カルチャーを感じるゲーム案内」にあわせてゲームを楽しむ姿を激写。初公開となる部屋着姿とリラックス感満さいの雰囲気が見どころ。背景まで細かく作り込まれている。
また、2人が所属する企業ドーズ＆スミス防衛サービスに保管されている「カートとマックスの身辺調査資料」をananが独自入手。生年月日、学歴・経歴、職員が記載した備考、さらには過去の姿を収めた写真も掲載される。アニメ本編はもちろん、その他の媒体でも明かされていない極秘情報となる。
特集中面のカートとマックスの声優を担当する内山、山谷へのQ&Aでは、キャラクター観や収録の感想に加え、「もしご自身が作中世界の人物だったら、強化人間になりたいですか？それとも、サイボーグになりたいですか？」「ご自身が演じるキャラと遊んでみたいゲームは？」などifを楽しむ質問も。また、本作の監督・亀山陽平氏は、「カートとマックスが作中でプレイしていたゲームは？」という質問に回答してる。
さらに、カートとマックスが表紙を飾るスペシャルエディション版の特別付録「銀河の果てまで！ときめきメテオシール」は、チハル＆マキナ、アカネ＆カナタ、カート＆マックスの3組がそれぞれananロゴを背負った表紙風カットに加えて、アニメの名場面、「タイタン社」など作中企業やキャラクターが着ている服のロゴなどが、レトロポップなデザインのステッカーに。ここでしか手に入らないグッズとなっている。
本作は、2022年に発表されたショートアニメ『ミルキー☆ハイウェイ』の続編。ポップな演出の3DアニメーションによるSFコメディ。ほぼすべての制作を亀山陽平監督が1人で手掛けた。ことし7月〜9月にTOKYO MXで全12話が放送。公式YouTubeチャンネルでは11の言語の字幕・吹き替えで配信。新作パートを追加した全12話再編集版の劇場公開を控えているほか、コミカライズも展開中。
独自ビジュアルでは、本号の特集テーマ「カルチャーを感じるゲーム案内」にあわせてゲームを楽しむ姿を激写。初公開となる部屋着姿とリラックス感満さいの雰囲気が見どころ。背景まで細かく作り込まれている。
また、2人が所属する企業ドーズ＆スミス防衛サービスに保管されている「カートとマックスの身辺調査資料」をananが独自入手。生年月日、学歴・経歴、職員が記載した備考、さらには過去の姿を収めた写真も掲載される。アニメ本編はもちろん、その他の媒体でも明かされていない極秘情報となる。
特集中面のカートとマックスの声優を担当する内山、山谷へのQ&Aでは、キャラクター観や収録の感想に加え、「もしご自身が作中世界の人物だったら、強化人間になりたいですか？それとも、サイボーグになりたいですか？」「ご自身が演じるキャラと遊んでみたいゲームは？」などifを楽しむ質問も。また、本作の監督・亀山陽平氏は、「カートとマックスが作中でプレイしていたゲームは？」という質問に回答してる。
さらに、カートとマックスが表紙を飾るスペシャルエディション版の特別付録「銀河の果てまで！ときめきメテオシール」は、チハル＆マキナ、アカネ＆カナタ、カート＆マックスの3組がそれぞれananロゴを背負った表紙風カットに加えて、アニメの名場面、「タイタン社」など作中企業やキャラクターが着ている服のロゴなどが、レトロポップなデザインのステッカーに。ここでしか手に入らないグッズとなっている。