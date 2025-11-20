『ばけばけ』錦織の”あること”がバレる 第40回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第40回（21日）の場面カットが公開されている。
【写真あり】相関図に“超重要キャラ”の姿が！ ネット「遂に…」
前回は、女中としてはまだまだ未熟なトキ（高石あかり）だが、気遣いや武家の娘のたしなみで覚えた生け花などで、徐々にヘブン（トミー・バストウ）の評価をつかみ始めていた。トキは生け花やお茶を習い直そうと、タエ（北川景子）を訪ねて稽古の再開を願う。ある日、ヘブンのシャツをアイロンがけしていたトキだったが、そこに急な来客が訪れる。ヘブンの仕事の邪魔にならないよう、トキは慌てて来客を迎えることになる。
今回は、スキップをマスターしようと、錦織（吉沢亮）はこっそり練習中。しかし、生徒の小谷（下川恭平）、正木（日高由起刀）、弟の丈（杉田雷麟）、そしてヘブン（トミー・バストウ）にバレてしまう。ひょんなことから、スキップの発祥はヘブンが生まれたアメリカのものではないかと話になるが、ヘブンはアメリカ生まれではなかった。錦織たちにトキ（高石あかり）も交えた、ヘブンのことを知るための大クイズ大会が始まる。
