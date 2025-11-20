福井梨莉華、“天真爛漫グラマラスボディ”「いろんな私を見ていただけるはず」
俳優の福井梨莉華（20）が、20日発売の『週刊少年チャンピオン』51号（秋田書店）の表紙&巻頭グラビアに登場する。
【別カット】赤ビキニからこぼれそう…“天真爛漫グラマラスボディ”を見せた福井梨莉華
『福井梨莉華カレンダーブック2026』の発売を記念して、『週チャン』4度目の降臨となる今回。弾ける“梨莉華スマイル”を見せる王道グラビアカットから、自身が「こんな私見たことない」と語る大人びたカットまで収録。”カレンダー未収録の“天真爛漫グラマラスボディ”を一挙公開する。
なお同号では、両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも実施。
■福井梨莉華さんコメント
「カレンダーブック発売はもちろん、今年だけで４回も週チャンさんの表紙を飾らせていただけて本当にうれしいです！カレンダーブックは、１月から12月まで、季節を彩る“花”と撮影しました。明るく元気なシーンから、ちょっぴりアンニュイでオトナっぽいシーンまで、いろんな私を見ていただけるはずです！」
【別カット】赤ビキニからこぼれそう…“天真爛漫グラマラスボディ”を見せた福井梨莉華
『福井梨莉華カレンダーブック2026』の発売を記念して、『週チャン』4度目の降臨となる今回。弾ける“梨莉華スマイル”を見せる王道グラビアカットから、自身が「こんな私見たことない」と語る大人びたカットまで収録。”カレンダー未収録の“天真爛漫グラマラスボディ”を一挙公開する。
■福井梨莉華さんコメント
「カレンダーブック発売はもちろん、今年だけで４回も週チャンさんの表紙を飾らせていただけて本当にうれしいです！カレンダーブックは、１月から12月まで、季節を彩る“花”と撮影しました。明るく元気なシーンから、ちょっぴりアンニュイでオトナっぽいシーンまで、いろんな私を見ていただけるはずです！」