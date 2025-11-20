「寒いの苦手（涙）」→ 解決！【ハニーズ】秋冬の1軍候補！「ぽかぽかパンツ」

寒さが厳しくなるこれからの時期、外出をするのも憂鬱……。そんなときにあたたかく穿ける裏起毛のパンツがあると、心強いはず。大人コーデに取り入れやすいキレイめなデザインを、手に取りやすい価格で手に入れるなら【ハニーズ】をチェック！ 秋冬の1軍として活躍してくれそうなハニぽかシリーズから、テーパードパンツとスキニーパンツを紹介します。

通勤にも◎ センタープレス入りのキレイめパンツ

【ハニーズ】「あったかテーパード」\3,680（税込）

裾にかけて細くなるテーパードシルエットのパンツ。センタープレス入りのかっちりとしたデザインで、オフィスシーンにもマッチしそうです。キレイ見えしつつ、ウエストゴムで楽ちんなのも嬉しいポイント。「裏起毛であたたかくソフトな肌触り」（公式サイトより）で、寒い日に重宝する予感。ベージュやブラックなど全5色がラインナップ。

メリハリコーデを作りやすいスキニーパンツ

【ハニーズ】「暖カラースキニー」\3,480（税込）

すっきりとした細身のシルエットで、ボリュームのあるトップスと合わせやすいスキニーパンツ。公式サイトによると「裏シャギーであたたかくソフトな肌触り」とのことで、寒い日に頼りになりそうです。ダークカーキ・ブラック・アイボリー・ベージュと、大人に似合う上品な4色展開。

