Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©·ã²½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¤Ò¤½¤«¤Ë¡ÖÁá´ü²ò»¶¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬ÉÁ¤«¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤ÊX¥Ç¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û±ÊÅÄÄ®¤Ç±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁá´ü²ò»¶¡õÁíÁªµó¡×4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×È¯¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæÎ¾¹ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬¡ÈÂçÁûÆ°¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¤Ò¤½¤«¤ËÍ¿ÅÞÆâ¤ÇÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÁá´ü½°±¡²ò»¶¡×ÏÀ¤À¡£
¼óÁê¼þÊÕ¤â´Þ¤á¤¿Í¿ÅÞ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯²ò»¶¤·¤Æ¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤ò°ÂÄê²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¼¡´ü½°µÄ±¡Áªµó¤Ë½ÐÇÏÍ½Äê¤Î¸½¿¦¡¦¸µ¿¦µÄ°÷¤ä¿·¿Í¸õÊä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢½àÈ÷¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ã¼ê¸½¿¦¡Ë¤ÈÉâÂÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²ò»¶¤È¸øÄêÊâ¹ç¤Ï¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×
Áá´ü²ò»¶ÏÀ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î¡Ö°ÛÍÍ¤Ê¹â»Ù»ýÎ¨¡×¤À¡£ÎòÂå¼«Ì±ÅÞÆâ³Õ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤¬½¢Ç¤»þ¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤¸¤êÉÏ¡×¡ÊÀ¤ÏÀÄ´ºº¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¡ÖÀ¯¸¢È¯Â1¥«·îÈ¾¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¡×¡ÊÆ±¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ø¤Î¹ñÌ±Åª´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤ÏÈÝÄê¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÀ¯¸¢È¯Â¸å¤ÎÆâÀ¯¡¦³°¸ò¤Ç¤Î¡ÈÌÂÁö¡É¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¹â»Ô¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÁÛÄê³°¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¤¤Þ²ò»¶¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Ä¤ä¤ë¤Î¤«¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¦°ÒÀª¤Î¤¤¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤°¤Î¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î¿ô»ú¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¾å¾º¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¡£¤·¤«¤â¡¢ºÇ¶á¤ÎÊ£¿ô¤ÎÃÏÊýÁªµó¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÉÔ¿¶¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹â»Ô¿Íµ¤¤È¼«Ì±ÅÞ»Ù»ý¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÆ±¡Ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤â¡Ö¾ÇÈý¤ÎµÞ¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¡¢²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö²ò»¶¤È¸øÄêÊâ¹ç¤Ï¥¦¥½¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¯³¦¤Î¤ª¤¤Æ¤À¤±¤Ë¡¢Ç¯Ëö°Ê¹ß¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¡¢¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¡£
¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â¸å¤Î³Æ¼ïÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æâ³ÕÈ¯Â¤«¤é3½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿11·î15¡Á16Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿2²óÌÜÄ´ºº¤ÇÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¤ª¤ª¤à¤Í¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢10·î¤ÎÀ¯¸¢È¯ÂÄ¾¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç58.7¡ó¤ÈºÇ¤âÄã¤«¤Ã¤¿ANN¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬¡¢2²óÌÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï67.5¡ó¤È¡¢Á°²óÈæ8.8¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¡£¤Þ¤¿¡¢1²óÌÜÄ´ºº¤Ç64.4¡ó¤À¤Ã¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¤â¡¢2²óÌÜ¤Ï69.9¡ó¤ÇÆ±5.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤´½Ëµ·Áê¾ì¡É¤Î1²óÌÜ¤è¤ê¡¢À¯¸¢¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¸å¤Î2²óÌÜ¤Ë»Ù»ýÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÎã¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©·ã²½¤¬µÕ¤Ë»Ù»ýÎ¨¤ò¹â¤á¤¿¡©
¤½¤³¤Ç2²óÌÜ¤ÎÄ´ºº¤Þ¤Ç¤ÎÌó3½µ´Ö¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÆ°¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¤Þ¤º10·î27Æü¤ËÍèÆü¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤É¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥µ¥Ê¥¨·à¾ì¡×¤È¤âÙèÙé¤µ¤ì¤¿¤Ï¤·¤ã¤®¤Ö¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶ÛÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹â¤¤É¾²Á¤¬ÆÃÉ®¤µ¤ì¤ë¡£
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Êº¸¡Ë¤È¹â»Ô¼óÁê¤Î¿ÆÌ©¤Ö¤ê¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
°ìÊý¤Ç¡¢11·î7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Î×»þ¹ñ²ñ¤Î¿³µÄ¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¸«²ò¤ÎÉ½ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÊ¿²ºÎ¢¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÁ´ÌÌÂÐÎ©¤È²½¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¼«¿È¤â¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîÅÞ¤Î¼¹Ù¹¤ÊÄÉµÚ¤Ë¡Ø¤Ä¤¤Æ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÅúÊÛ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¡Ö´°Á´¤Ë½¬¼çÀÊ¤Î¥á¥ó¥Ä¤òÄÙ¤·¤¿¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£11·î19Æü¤Ë¤ÏÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþºÆ³«¼êÂ³¤¤Î¸«¹ç¤ï¤»¤òÄÌ¹ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼¡¡¹¤È·«¤ê½Ð¤¹¹½¤¨¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ÎÉÔÍÑ°Õ¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤è¤ëÆüÃæ¤ÎÂÐÎ©·ã²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â»Ô¥·¥ó¥Ñ¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó´èÄ¥¤ì¡×¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤òÆüËÜ¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤»¡×¤Ê¤É¤ÈÇ®Îõ¤Ê¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¤¬»Ù»ýÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤ÎÆâ³Õ¤È¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Î¿ä°Ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÆâ³Õ¤«¤éÀÐÇËÆâ³Õ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤â¾å¤¬¤ê¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬Äã¤±¤ì¤Ð¼«Ì±»Ù»ýÎ¨¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤À¤±¤ÏÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤¬Ï¢Æ°¤»¤º¡¢Ä¾¶á¤Î5¤Ä¤ÎÆâ³Õ¤ÇºÇ¹â¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ç¤ÏºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¹â»ÔÆâ³Õ¤À¤±¤ÎÆÃ°Û¸½¾Ý¡×¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤â±Ç¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Í¿ÅÞ´´Éô¤Î´Ö¤Ç¤Ò¤½¤«¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¿¨¤ì¤¿¡ÖÁá´ü²ò»¶ÃÇ¹Ô¡×ÏÀ¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ö²ò»¶ÃÇ¹Ô¤ò¤á¤°¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¡×¡ÊÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ´´Éô¡Ë¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
Í½»»À®Î©Ä¾¸å¤Î4·î²ò»¶¤¬¡ÈËÜÌ¿¡É¤À¤¬¡Ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë²ò»¶ÆüÄø¤Ê¤É¤òÎóµó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ç¯Ëö²ò»¶¢ª1·î6Æü¸ø¼¨¡¦18ÆüÅê³«É¼¡¢¢1·î13Æü²ò»¶¢ª27Æü¸ø¼¨¡¦2·î8ÆüÅê³«É¼¡¢£3·îËö¤«4·î½é½Ü¤ÎÍèÇ¯ÅÙÍ½»»À®Î©Ä¾¸å¤Î²ò»¶¢ª4·î14Æü¸ø¼¨¡¦26ÆüÅê³«É¼¡¢¤6·îÃæ½Ü¤Î¼¡´üÄÌ¾ï¹ñ²ñ²ñ´üËö²ò»¶¢ª6·î23Æü¸ø¼¨¡¦7·î5ÆüÅê³«É¼¡¢¤È¤¤¤¦4¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£¤Î¥±¡¼¥¹¤À¡£¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÎý¼ê´É¤ÇÊÝ¼é¿§¤Î¶¯¤¤¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤ò¤Û¤Ü¸¶°Æ¤É¤ª¤ê¤ÇÀ®Î©¤µ¤»¡¢·ÐºÑ±¿±Ä¤¬°ÂÄê²½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ø¼«°ÝÏ¢Î©¡Ù¤Î²ÄÈÝ¤â´Þ¤á¤Æ¹ñÌ±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡×¡Ê´±Å¡¶Ú¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤À¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¡¤ä¢¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö²áµî¤ÎÎã¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Í½»»À®Î©¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤Æ5·î¤ÎÂç·¿Ï¢µÙÁ°¸å¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢¹ñÌ±À¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î·ÐºÑ²óÉüºÇÍ¥Àè¤È¤¤¤¦¹â»Ô¼óÁê¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¼óÁêÈ¯¸À¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüÃæÂÐÎ©¤¬Ä¹°ú¤¯Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑ¤Î¼ºÂ®¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µçÃÏ¤Ë´Ù¤ì¤Ð¡¢¹â»Ô¿Íµ¤¤ÏµÞ¹ß²¼¤¹¤ë¡×¡Ê·ÐºÑ´Ø·¸³ÕÎ½¡Ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö°ìÈ¯Âç¾¡Éé¤Ê¤éÇ¯ÌÀ¤±½°±¡Áª¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ¤Î¼ã¼êµÄ°÷¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¡Ö²ñ´üËö²ò»¶¡×¤È¤Ê¤ë¤¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯À¯¸¢¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¹â»Ù»ýÎ¨¤Î°Ý»ý¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î°µ¾¡¤Ê¤É¤¢¤ê¤¨¤º¡¢Âà¿ØÏÀ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¯¸¢¼«ÂÎ¤¬µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¸«Êý¤¬Â¿¿ôÇÉ¤À¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç2027Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ÎÁíºÛÇ¤´ü¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¡¢ÁíºÛºÆÁª¤ÇÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÁÀ¤¦¤Î¤¬´ðËÜÀïÎ¬¡×¡ÊÂ¦¶á¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤Û¤Ü¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¡×¡ÊÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤ß¤ë¸þ¤¤¬Â¿¤¤¡£
ËãÀ¸ÉûÁíºÛ¤Ïº£¸å¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤Î°ÂÄê²½¤ËÅØ¤á¤ë¹Í¤¨¤òÎÏÀâ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¡ÖºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¡×¤ò¼«Ç§¤¹¤ëËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤Ï19Æü¤Î¹Ö±é¤Ç¡¢°Ý¿·¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·è¤·¤Æ³Ú´Ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Æâ³Õ¤òÀ¸¤ó¤À°Ê¾å¤Ï°é¤Æ¤Í¤Ð¤¤¤«¤ó¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å¤â¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤Î°ÂÄê²½¤ËÅØ¤á¤ë¹Í¤¨¤òÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¡ÖºÇ½é¤ÇºÇÂç¤ÎÀµÇ°¾ì¡×¤Ï¤¤¤Ä¤«
À¯ÉÜ¤Ï21Æü¤Ë¤â¡¢20Ãû±ßÄ¶¤Îµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÆ±Æü¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤¹¤ë¡£
Æ±¹ñ¤Ç22¡Á23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤Ï24Æü¡£¤µ¤é¤Ë26Æü¤Ë¤Ï¡¢À¯¸¢È¯Â¸å½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÅöÁ³¡¢ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆüÃæÂÐÎ©¡×¤ä¡¢Ä¶Âç·¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤â´Þ¤á¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢12·î¾å½Ü¤Ë¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÊäÀµÍ½»»¤¬12·î17Æü¤Î²ñ´üËö¤Þ¤Ç¤ËÀ®Î©¤·¤Ê¤¤»öÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡£26Æü¤«¤é²ñ´üËö¤Þ¤Ç¤ÎÌó3½µ´Ö¤¬¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎºÇ½é¤ÇºÇÂç¤ÎÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞÄ¹Ï·¡Ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ÊÀô ¹¨ ¡§ À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë