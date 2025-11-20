安倍晋三元総理を銃撃し殺害した罪に問われている山上徹也被告（45）の裁判。 11月20日（木）の第10回公判で被告人質問が始まり、山上被告はその序盤で「このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしている」と、“謝罪”の言葉を述べました。

「45歳まで生きていると思っていましたか？」 「生きているべきではなかったです」

20日の午後3時45分ごろに始まった、山上徹也被告への被告人質問。冒頭で以下のようなやり取りがあり、山上被告が事件を起こしたことについての“謝罪”の言葉を述べました。

弁護人 「年齢は？」

山上被告「45歳です」

弁護人 「45歳まで生きていると思っていましたか？」

山上被告「生きているべきではなかったです」

弁護人 「なぜですか？」

山上被告「このような結果になってしまい、大変ご迷惑をおかけしておりますので」

母親について「基本的には悪い人間ではない」「あれほど多額の献金をしなければそれでよかった」

さらに被告人質問の序盤では、山上被告の犯行動機形成の鍵を握るとされる、被告の母親についてのやり取りもありました。

弁護人 「母親の話を聞いてどう思いましたか？」

山上被告「相変わらずだなと思いました」

弁護人 「どんな意味ですか？」

山上被告「非常にマイペースというか、証人として裁判所にきたことについては、非常につらい立場に立たせてしまったと思う」

弁護人 「なぜですか？」

山上被告「母の信仰を理由に、事件を私が起こした。責任を母が感じるところもあるから」

弁護人 「どんな母でしたか？」

山上被告「基本的には悪い人間ではない。統一教会に関することで理解をしがたい面は多々ある」

弁護人 「入信したことはどう思っていますか？」

山上被告「あれほど多額の献金をしなければそれでよかった」

初公判で山上被告は「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」

山上徹也被告は2022年7月、奈良市の近鉄大和西大寺駅前で、参院選候補の応援演説を行っていた安倍晋三元総理（当時67）を、手製のパイプ銃で銃撃し殺害したとして、殺人などの罪に問われています。

10月28日の初公判で山上被告は、「すべて事実です。私がしたことに間違いありません」と起訴状で指摘された行為をすべて認めた一方、「法律上どうなるかは弁護人の主張に委ねます」と述べました。

弁護人は、武器等製造法違反など一部の罪について、罪の成立を争う構えを示しています。

捜査段階で山上被告は、「母が旧統一教会に多額の献金をし、困窮した。難病の兄が十分な治療を受けられず、苦しんで自殺した。私も大学に行くことができなかった」という旨の供述を展開。

これまでの公判には母親も証人として出廷し、“子どもたちの進学よりも、献金することの方が大事だと思った”という旨を証言するなど、自らの信仰や巨額の献金について語っていました。