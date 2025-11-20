俳優の小沢仁志(63)が20日までに自身のインスタグラムを更新。同じく俳優の弟・和義(60)とともに東京ディズニーシーを訪れた様子を公開した。



【写真】コワモテにダルメシアン柄&ミッキーフォルム…ギャップがすごすぎる!

20年ぶりに同所を訪れたという仁志は、3回に分けて投稿。「凄い人だがいい天気」と来園者の多さに驚きながらも、「全然寒くないぞ今日 むしろ日差しが暑い 念願のソワリン乗れたし久しぶりのシーを堪能」「ラプンツェルは最高だった アナ雪を次回の宿題にして さぁて、帰ろうか しかし、シーは広すぎる 明日早いから帰ったら早寝だな」などとつづった。



普段は“顔面凶器”の異名をとるコワモテ俳優だが、この日はミッキーフォルムのファンシーなサングラス&「101匹わんちゃん」の耳付きヘアバンドを身につけ、“ディズニー愛”あふれる姿で夢の国を満喫。弟との2ショットも披露した。



ドラマや映画で見せるハードボイルドな姿とのギャップに、ファンからは「最高にカッコ良過ぎる仲良し兄弟」「滲み出る可愛さ」「こわもて兄弟、楽しんでるやん!!」「そのサングラス可愛いです!!」「兄貴、めちゃディズニーを楽しんでますね」といった声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）