¹â¾¾»Ô¤Î²ÝÂê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¡¡Åìµþ¤Ç´ë¶È¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ¡¡¹áÀî
¹â¾¾»ÔÌò½ê
¡¡¹â¾¾»Ô¤Ï¡¢´±Ì±¶¦ÁÏ¤Ç»Ô¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¿Þ¤ë¡Ö²ÝÂê¥Ô¥Ã¥Á¡õ¸òÎ®²ñ¡×¤ò12·î8Æü¤ËÅìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤ÎARCH Toranomon Hills¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Âç´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶È³«È¯ÉôÌç¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢°ì½ï¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥ì¥¼¥óÍ½Äê¤Î²ÝÂê¡ä
¡Ö¶ÌÁô¸ø±à¤òµ¯ÅÀ¤ËÌë·¿´Ñ¸÷¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜºÇ¸Å¤ÎÆ»Ï©É¸¼±¤ÇÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÎ¥Åç¤Î¿·¤¿¤Ê°ÜÆ°¤ò»Ù±ç¤·¤¿¤¤¡×¡ÖË¡Äê³°¸ø¶¦Êª¤ò¼é¤ê¡¢»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¡ÖÅÔ»ÔÉô¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤Î¿½¹þ¤ß½¸Ãæ¤È¹Ù³°¤Î¹âÎð¼Ô¸ÉÎ©¤òÆ±»þ¤Ë²ò·è¤¹¤ë¶¦À¸¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡°ì¤Ä¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤10Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢Ì¾»É¸ò´¹¤È¸òÎ®²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢»Ô¤È´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬Ä¾ÀÜÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢20Æü»þÅÀ¤ÇÌó30¼Ò¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£