お笑い芸人が日替わりでＭＣを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭの「喋（しゃべ）るズ」（月〜木曜後８・００〜８・５５）が好調だ。

１月から放送が始まり、レギュラー出演者が集合した９月のイベントにもファンが詰めかけた。ＡＭ局ではおなじみの「お笑いラジオ」に乗り出したＦＭ局の挑戦は、今後どう展開するのか。火曜の「橋本・奥田の銀銀学学」に出演する「銀シャリ」の橋本直と「ガクテンソク」の奥田修二に聞いた。（宮嶋範）

「放送が始まるのが午後８時からというだけで、７時２０分ぐらいからずっとしゃべってますから」。橋本は番組の様子をそう語る。大阪での若手時代には同居もしていた旧知の仲。十数年を経て、東京のど真ん中でのラジオ共演に、感動もひとしおだ。

生放送はひたすら雑談ベースで進む。相手を信じてボケ倒す橋本に、奥田が逐一対応する。盛り上がり過ぎてリスナーのメールを読めないこともしばしば。ドラマ「古畑任三郎」の好きな回をうろ覚えのまま力説する、なんていう回もあった。橋本は「マニアが喫茶店で語ってるだけですよね」と自ら突っ込み、奥田も「（そういう放送を）求められていると信じてね。怒られたら軌道修正しますけど」と笑う。

「いい声のＤＪが小粋に曲を紹介する」（奥田）という、音楽に強いイメージがＴＯＫＹＯ ＦＭにはあった。それを生かさない手はないと、１時間丸々ただカラオケを歌うという回も誕生した。権利の関係でポッドキャストでは歌う部分はほぼ紹介できないが、橋本は「やっぱり生のパッションを大事にしているので」と堂々としたもの。「『曲名だけは必ず伝えてください』って言われました。『いやー、いいね』しかしゃべってない時があったから」と奥田も振り返る。

９月２７日には、月曜担当の「レインボー」の２人、水曜の「見取り図」リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也、木曜のヒコロヒーと、メンバー全員が駆けつけ、イベントも開催した。普段のお笑いライブのファンと比べて幅広い年齢層が集まった。「やっと『喋るズ』のみんなに会えてうれしい。令和の『笑っていいとも！』ぐらいの気持ちです」と橋本は意気込む。

気ままな放送も１年近くになり、話すネタは尽きたりしないのだろうか？

「おしゃべりなんでね。テーマさえもらえれば、いくらでも」（橋本）、「しゃべられへんってことはないでしょうね」（奥田）。文字通りの「喋るズ」が止まることはない。

「生」にこだわり、放送時間を早めて

「お笑いラジオ」といえば、ニッポン放送の「オールナイトニッポン」やＴＢＳラジオの「ＪＵＮＫ」など深夜帯のイメージが強い。後発の「喋るズ」は放送時間をあえて、午後８時スタートと早めに設定した。

「生にもこだわりたい」と、宮野潤一編成制作局長は狙いを語る。深夜帯の番組はインターネット配信する「ｒａｄｉｋｏ（ラジコ）」などで聴かれることも多いが、「喋るズ」の放送時間なら、直前の長寿番組「Ｓｋｙｒｏｃｋｅｔ（スカイロケット） Ｃｏｍｐａｎｙ（カンパニー）」の流れで聴いてもらえる。インターネットへの接続率も高い時間帯なので、番組内でＸ（旧ツイッター）の感想コメントも拾いやすいと考えた。

各曜日の出演者には、「センスがあり、音楽にも精通している人たちを集めた」と自信をのぞかせる。今後もリアルイベントを積極的に展開し、新規リスナーの開拓を目指している。