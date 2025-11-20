昨夏のパリ五輪柔道男子７３キロ級で日本史上最年長記録となる銅メダルを獲得し、自身のＳＮＳで引退を表明していた橋本壮市（パーク２４）が２０日、都内で開いた会見で現役を退くことを表明した。

「悔いは全く残っていない。（五輪）金メダルしか見ていなかったので、そこの悔しさはあるが、全てをかけて全身全霊をかけて臨んだ五輪だったので未練はない。やり切った感じ」

静岡・浜松市出身。６歳から競技を始め、神奈川・東海大相模中へ進み、東海大に進学した。同級生の大野将平らと代表争いを繰り広げ、五輪は１６年リオデジャネイロ五輪から２大会連続で逃したが、２４年パリ五輪で初出場。敗者復活戦を勝ち抜き、谷亮子を上回って日本選手最年長記録となる３２歳１１カ月６日で銅メダルを獲得した。

「大野選手という存在は自分を成長させてくれた。彼に感謝したい。彼を超えないと五輪にはたどり着かないので、諦めずに戦い続けて良かった。丸山（城志郎）の引退会見で『家族がいても頭に一二三がいた』と言っていたが、（自分も）家族といる時も大野選手のことは頭のどこかにあった。最後試合できないで引退したので、僕のユーチューブで試合しようかなと思います。総監督に怒られそうなので相談します（笑）」

今後は海外での指導も視野に入れながら、パーク２４ではアドバイザーとして後進育成に力を入れていく。「選手の実力を最大限にできる指導者になりたい」と思い描いた。