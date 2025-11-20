日本ハム・柴田獅子投手が２０日、北海道北広島市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、１１０万増の９９０万円でサインした（金額は推定）。

投打二刀流で育成されるドラ１ルーキーは、７月２６日のロッテ戦でプロ初登板初先発。今季は４試合に登板して１ホールド、防御率２・９２の成績を残し、左足首のケガで回避とはなったものの、ＣＳファイナルステージの先発候補にも挙がった。打者としての１軍出場はなかった。交渉では、球団から「ものすごくいい」という評価を受けたことを明かしつつ「僕のイメージでは（投打）どっちも上がってきてほしい」と上を見据えた。

投手としての存在感を見せたプロ１年目。「ある程度、通用するというか自信はあった」と手応えを得た。一方で「長いイニング、１年間を通してローテーションに入るのが一番難しい。どれだけ克服できるか。ケガをしない体と、ロングイニングを投げられる強さ」と課題を挙げた。

来季の目標を「投手ではまず１勝、バッターではキャリアハイ」とプロ初勝利、プロ初安打＆初本塁打に設定した。今オフはトレーニングで２〜３キロの体重増を図りつつ、まずは打者としてのレベルアップに注力する構え。「打ができれば投はついてくる」とし「投打ともに１軍で活躍できるぐらいまで数字を残せたら」と青写真を描いた。