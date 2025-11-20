ビアードパパのブラックフライデー♡限定5種シュークリームセット

2025年11月20日（木）～30日（日）の11日間、ビアードパパではブラックフライデー限定の“ブラックフライデーセット”を販売♡定番のパイシュークリームやクッキーシューに加え、日清シスコの60周年記念コラボ「ココナッツサブレシュー」など全5種を、通常よりお得な1,180円（税込）で楽しめます♪モバイルアプリ会員はさらにお得なクーポンも利用可能です。

ブラックフライデーセットの中身紹介♡



セット内容は、ビアードパパ自慢のシュークリーム5種類♪

パイシュークリーム（カスタード）×2個 240円（税込）、クッキーシュー（カスタード）×1個 260円（税込）、パリブレスト（カスタード）×1個 260円（税込、期間限定11/19～1/5）。

そして、ココナッツサブレシュー×1個 290円（税込、期間限定11/1～30）、通常価格よりお得な1,180円（税込）、アプリ会員は1,170円（税込）で購入可能です♡

カフェ・ド・クリエでミニオン♡バナナタルト＆スムージー発売

ココナッツサブレシューの魅力♪

ココナッツサブレシューは、日清シスコのロングセラービスケット「ココナッツサブレ」とのコラボレーション商品。

ザクザク食感のココナッツシュー生地に、ココナッツ香るカスタードを合わせ、素材の香りと甘さが口いっぱいに広がります。

発売60周年を迎えたココナッツサブレの味わいをシュークリームで楽しめる特別感満載の一品です♪

ブラックフライデーはビアードパパで贅沢スイーツ♡



ブラックフライデー期間中は、ビアードパパのこだわりシュークリーム5種類を詰め合わせたお得なセットが登場♡

パイシュークリームやクッキーシュー、リッチなパリブレスト、さらにココナッツサブレシューなど、できたて・作りたての美味しさを楽しめます。

11月20日（木）～30日（日）の期間限定販売、アプリ会員はさらにお得なクーポンでゲットして、冬のティータイムを贅沢に彩りましょう♪