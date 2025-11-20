ReFaファン必見♡節水も美肌も叶える新シャワー「FINE BUBBLE U+」登場

美容ブランドReFaから、肌も髪も美しく導くファインバブルシャワーが進化して登場します。新作「ReFa FINE BUBBLE U+」は、4つのモードや洗浄効果はそのままに、より心地よく使える止水ボタンを搭載。さっと止水できることで節水効果もアップし、忙しい毎日のバスタイムをスマートにしてくれます。さらに、2026年春には浴室の水をすべてファインバブル化する水栓の発売も予定。ReFaの技術が生む新しい入浴体験に注目です♪

新搭載の止水ボタンでより快適に



今回発売される「ReFa FINE BUBBLE U+」は、従来のファインバブルシャワーの機能を引き継ぎつつ、本体背面に止水ボタンを追加。

必要なときにサッと止水できるため、ミストモード使用時には最大約49％※1、こまめな止水では最大約65％※2の節水も可能に。

人にも環境にもやさしいシャワー体験を叶えます。カラーはホワイト・シルバー（35,000円税込）、ブラック（38,000円税込）の3種類がラインアップされています。

※1ミストモード使用時

※2ミストモードで止水機能使用時

ファインバブルが導く美肌・美髪ケア



ファインバブル発生器なしのシャワーヘッド

ReFa FINE BUBBLE U+

ファインバブルシャワーは極小の泡が毛穴やキメの奥まで入り込み、汚れを引き寄せながらうるおいを届ける洗浄技術。

肌のキメを整え、みずみずしさを引き出します。さらに髪に付着しがちな金属イオンや汚れも吸着・除去するため、ヘアトリートメントの浸透を高める効果も。

試験では、ファインバブルの有無でトリートメント後の染色ムラに差が出たことも確認されています。

注目の関連アイテムもチェック

2026年春には、ファインバブルを発生させるサーモスタット混合水栓「ReFa FINE BUBBLE FAUCET BATH」が発売予定。

シャワーヘッドと合わせて使用することで、浴室内の水すべてをファインバブル水に変えられる注目のアイテムです。

価格は未定ですが、より快適で美容効果の高いバスルーム作りを叶えるラインアップとして期待が高まっています。

毎日のシャワーを美容時間にアップデート



ReFaの新作シャワーヘッド「ReFa FINE BUBBLE U+」は、美肌・美髪ケアと節水を同時に叶えるアイテムとして、この冬注目を集めそうです。

止水ボタンが加わったことで使い勝手が向上し、日々のシャワータイムがより心地よく。

来春には水栓アイテムの発売も予定されており、ReFaが提案する“全身まるごとファインバブル習慣”にも期待が膨らみます。美容好きさんはぜひチェックしてみてください♡