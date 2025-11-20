ケンタッキー「ウィンターバーレル」発売、最大1270円お得な大容量パック

ケンタッキーフライドチキン(KFC)は11月26日、全国の店舗で「ウィンターバーレル」2種類を発売する。

「ウィンターバーレル」は大人数で集まるシーンに向く、冬限定の大容量パック。看板メニュー「オリジナルチキン」と、選べるサイドメニューをあわせた。期間限定で、なくなり次第終了となる。

「ケンタッキーフライドチキン(KFC)」ロゴ

〈販売ラインアップ(価格はすべて税込)〉

〈1〉ウィンターバーレル10ピース(3,490円)

セット内容:オリジナルチキン10ピース、選べるサイド5個

〈2〉ウィンターバーレル12ピース(4,190円)

セット内容:オリジナルチキン12ピース、選べるサイド6個

※一部店舗では販売しない。

※デリバリーでの価格は異なる。

「ウィンターバーレル10ピース」(3,490円)に入っている商品を、単品で購入すると合計4,550円になるため、1,060円お得となる。

「ウィンターバーレル12ピース」(4,190円)では、単品積上げ価格が5,460円であるため、1,270円お得だという。

サイドメニューは、「ポテト(S)」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー(S)」の5種類から選べる。

KFC「ウィンターバーレル10ピース」

「ウィンターバーレル」に入っている「オリジナルチキン」は、若鶏を使ったフライドチキンで、KFCの看板メニュー。カーネル･サンダース氏が1940年に編み出したレシピで、現在も調理法を変えずに提供している。一般的なフライヤーでの調理とは異なり、圧力釜で最高温度185℃･約15分かけてじっくり揚げる調理法が特徴だ。

「オリジナルチキン」はケンタッキー独自の認定資格「チキンスペシャリスト」を持つ従業員のみが調理を担当する。資格取得後も毎年試験を受けるようになっており、どの店舗でも変わらない味わいを実現しているという。

ケンタッキーフライドチキン「オリジナルチキン」

〈サイドメニュー“追加でおトク”キャンペーンも〉

「ウィンターバーレル」を購入すると、対象のサイドメニュー2個セットを、通常合計価格から190円引きの“各税込390円”でいくつでも追加購入できる。

“追加でおトク”となるサイドメニューは次の5種。「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー(S)」2個。

サイドメニュー“追加でおトク”キャンペーン