À¾Éð¤¬¡Ö³¤³°ÀïÎ¬¡×¤òÈ¯É½¡¡¸µ½êÂ°Áª¼ê¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ»á¤È¤Î³¤³°¥¹¥«¥¦¥È·ÀÌó¤Ê¤É3¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÌÀ¤«¤¹
¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Ï20Æü¡¢¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º³¤³°ÀïÎ¬¡×¤ÎºöÄê¤òÈ¯É½¡£3¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤È¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎÏ¶¯²½¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°éÀ®¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤¿¾ÍèNPB¤Ç³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®ÂÎÀ©¤Î³È½¼¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¡¢¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥È¤Î·ÀÌó¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Öº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë
³°Éô¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°µåÃÄ¡Öº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³ÈÂç¤·¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÍË¾¤ÊÁª¼ê¾ðÊó¤ä¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ»á¤È¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥È¶ÈÌ³¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë
2014Ç¯¤ËÀ¾Éð¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ö¥Ê¡¼¡¦¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ»á¤È¡¢¹ñºÝ¥¹¥«¥¦¥È¶ÈÌ³¤Î·ÀÌó¤òÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤òÃæ¿´¤ËÃæÆîÊÆÃÏ°è¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£NPB½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¡¢¥¦¥¬¥ó¥À½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î¥Á¥ã¥Ã¥¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÅê¼ê¡¢¥¤¥µ¥Ó¥ì¡¦¥à¥µ¡¦¥¢¥¼¥Ã¥ÉÅê¼ê¤Î3Áª¼ê¤È¡¢Íèµ¨¤Î°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤Ê¤ª¡¢¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¤ª¤è¤Ó¥¦¥¬¥ó¥À½Ð¿ÈÁª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢NPBµåÃÄ¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³¤³°ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µåÃÄËÜÉôÄ¹¤Î¹ÃÓ¹À»Ê»á¤Ï¡Ö¶áÇ¯¡¢ÃæÆîÊÆ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÌîµå¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¤¬³ÈÂç¤·¡¢ÀøºßÅª¤Ë¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ËÜÀïÎ¬¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¤äÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º¡¢ÍË¾¤ÊÁª¼ê¤òÈ¯·¡¤·¡¢À®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡þ°Ê²¼¡¢¿·¤¿¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿3Áª¼ê
¡Ú¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¡¼¥Ð¡¼Áª¼ê¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯8·î26Æü(22ºÍ)
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§ 187cm¡¦79kg
½Ð¿È¡§¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¶¦ÏÂ¹ñ
µåÎò¡§Ballsportgymnasum High School-°°Àî¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥º(2024,2025)
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§ÆâÌî¼ê
Åê¡¦ÂÇ¡§±¦Åê¡¦±¦ÂÇ
ÇØÈÖ¹æ¡§143
¡Ú¥Á¥ã¥Ã¥¼¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥ÉÅê¼ê¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§2002Ç¯11·î24Æü(22ºÍ)
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§188cm¡¦76kg
½Ð¿È¡§¥¦¥¬¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ
µåÎò¡§Yellow Max Primary School-Avrs Secondary School-°°Àî¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥º(2025)
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§Åê¼ê
Åê¡¦ÂÇ¡§±¦Åê¡¦Î¾ÂÇ
ÇØÈÖ¹æ¡§142
À¸Ç¯·îÆü¡§2005Ç¯7·î27Æü(20ºÍ)
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§180cm¡¦73kg
½Ð¿È¡§¥¦¥¬¥ó¥À¶¦ÏÂ¹ñ
µåÎò¡§Kitebi Junior High School-Avrs Secondary School-°°Àî¥Ó¡¼¥¹¥¿¡¼¥º(2024,2025)
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§Åê¼ê
Åê¡¦ÂÇ¡§±¦Åê¡¦±¦ÂÇ
ÇØÈÖ¹æ¡§141