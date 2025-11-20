ラオスの古都ルアンパバーンを訪問中の天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは日本のNPO法人が設立・運営する小児病院を訪問されました。

ラオス滞在4日目、愛子さまは、20日朝から首都ビエンチャンから高速鉄道で2時間ほど北に行った北部の古都ルアンパバーンを日帰りで訪問されています。

愛子さまは現地時間の午後2時半ごろ、ルアンパバーン市内にある「ラオ・フレンズ小児病院」を訪問されました。

日本のNPO法人が設立・運営している病院で新生児から15歳までの子どもを24時間体制で見る緊急病院として2015年に開院し、地域の小児医療の拠点となっています。

愛子さまは病院関係者や病院を利用する子どもたちの出迎えに笑顔で応じられています。

愛子さまは、少女からゾウのぬいぐるみを贈られると笑顔で受け取られていました。

愛子さまは旗を持った子どもたちなどの歓迎を受けながら病院内に入って行かれました。

愛子さまはNPO法人の代表でこの病院の看護師の赤尾和美さんから、施設の説明を聞かれています。

そして病院を利用する患者や家族などに声をかけられました。

愛子さまは車いすに乗った少年に声をかけられていました。14歳でケガのため入院中だということです。愛子さまは腰をかがめて声をかけられていました。

続いて、愛子さまは赤ちゃんを抱いたお母さんに声をかけられていました。赤ちゃんはヤケドのため入院していて20日で4日目だということです。

愛子さまはルアンパバーン訪問の最後に観光名所となっている「クワンシーの滝」を視察したあと、20日夜、首都ビエンチャンに戻られます。