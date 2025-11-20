辛ラーメン好き必見♡リニューアルした「ブラックカップ」がWスープでさらに進化

世界100カ国以上で愛される「辛ラーメン」から、濃厚な味わいを楽しめるプレミアムタイプ「辛ラーメンブラック」が、便利な電子レンジ調理に対応した“カップタイプ”としてリニューアル登場♡特製豚骨スープと特製辛味スープのWスープが織りなす深いコクと程よい辛さはそのままに、より手軽に楽しめる一杯へと進化しました。忙しい日や小腹が空いたタイミングに、気分を高めてくれる“うまからっ！”体験を味わえます。

Wスープの深いコクが魅力の新カップ

辛ラーメンブラックカップ

「辛ラーメンブラックカップ」は、特製豚骨スープと特製辛味スープのWスープが特長のプレミアムタイプ。

厳選唐辛子とオリジナルスパイスを組み合わせた味わい深いスープが、中太でもちもち食感の麺にしっかり絡みます。

内容量は101g（麺74g）で、辛さ指数は2.0。通常の辛ラーメン（2.5）より少しマイルドな辛さなので、辛いもの初心者にも試しやすい♡

希望小売価格はオープン価格で、一部コンビニ限定での発売となります。

カフェ・ド・クリエでミニオン♡バナナタルト＆スムージー発売

電子レンジ対応で楽しみ方がさらに自由に

今回のリニューアルで最大のポイントとなるのが、電子レンジ調理に対応したこと。お湯を注いでレンジで加熱するだけで、まるで鍋で煮込んだようなもちもち麺が味わえます♪

「辛ラーメントゥーンバ」に続き、レンジ調理の相性は抜群。忙しい朝や仕事の合間でも手軽に本格的な一杯を楽しめます。

また、熱湯調理も可能なので、自分の生活スタイルに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

新メッセージが載ったパッケージにも注目

パッケージには新たに「Spicy Happiness In Noodles」のブランドメッセージを追加。辛さがもたらす楽しさを一杯に込め、世界中の人々が国境を超えて共有できるようにという想いが表現されています。

「辛（Shin）」の頭文字をとったコピーは漢字を使わない国の人にも読みやすく、グローバルブランドとしての進化を象徴するデザインに仕上がっています。

“うまからっ！”を手軽に楽しむ新定番へ

濃厚なコクと程よい辛さが魅力の「辛ラーメンブラックカップ」は、レンジ調理対応でより手軽に楽しめる心強い存在に。

忙しい日常でも、自分のための小さなご褒美として“うまからっ！”なひとときを届けてくれます。

世界中で親しまれてきた辛ラーメンシリーズの進化を感じられる一杯を、ぜひあなたの食卓にも取り入れてみてください。寒い季節のリフレッシュフードとしても大活躍しそうです♡