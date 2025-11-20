¡Ú½ÀÆ»¡Û¶¶ËÜÁÔ»Ô¤¬°úÂà²ñ¸«¡¡Íè½Õ¤ËÃÏ¸µ¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¹ñºÝÂç²ñ³«ºÅ¤Ø¡Ö·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¡×ÉáµÚ¤Ø¤Î»×¤¤
¡¡13Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿½ÀÆ»ÃË»Ò73¥¥íµé¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¶¶ËÜÁÔ»Ô¡Ê34¡á¥Ñ¡¼¥¯24¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Î¥Ñ¡¼¥¯24¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Ç°úÂà²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¡Ö¤È¤¦¤È¤¦°úÂà¤¹¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡£¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ù¤¤¤ÏÁ´¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£°úÂà¤ò¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØÁ°¤«¤é¡£¡Ö¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÉé¤±¤¿¤é°úÂà¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿»þ¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ï¡Ë¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢Á´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¡£¡Ö³¤³°¤Ø»ØÆ³¼Ô¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ë¹Ô¤¯¡£¥Ñ¡¼¥¯24¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½ÀÆ»¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯3·î21¡¢22Æü¤ËÃÏ¸µ¡¦ÀÅ²¬¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ò³«¤¯·×²è¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç²ñÌ¾¤Ï¡Ö½ÀÆ»¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÉÙ»Î»³¥«¥Ã¥×2026¡×¡£1000¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤â»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È¡£¾®¤µ¤¤»þ¤Ë·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤éÁ´Á³°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£Âç²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡£Á´¹ñ¾®³ØÀ¸³ØÇ¯ÊÌ½ÀÆ»Âç²ñ¡ÊÁ´¾®¡Ë¤¬2022Ç¯ÅÙ¤«¤éÇÑ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É³èÌö¤Î¾ì¤¬¸º¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºòº£¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¹ñºÝÂç²ñ¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½ÀÆ»ÉáµÚ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£