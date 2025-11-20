テレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）が19日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。26日の生放送をもって「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1・00）を卒業する 乃木坂46の久保史緒里（24）にプレゼントを渡した。

久保は22年2月より3年9カ月にわたって同番組でパーソナリティを務めてきたが、今月26日、27日に開催予定の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」でグループからの卒業が決まっており、それに伴い番組も卒業に。この日、冒頭にゲストとして登場した久保に対し「プレゼントを贈ろうと思った」と語り始めた。

「家族で凄いもめまして…久保さんが卒業するから今日ごあいさつするからプレゼント渡そうと思ったんですけど」と前置き。「18歳の娘と同年代の妻で相談したら女性2人が“これ贈ったら良いんじゃないか？”“いや、それはキモい。50のおじさんが渡すにはキモい”話し合いになって。娘と嫁が1回もめたんですけど」と明かした。

「佐久間家の家族会議の結果…はちみつ、これからスケジュールも大変になるし冬だしということではちみつを買ってきました」と贈呈。久保は「ありがとうございました。本当に…お世話になりました。そればかりです」と感激していた。