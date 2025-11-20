俳優で歌手の亀梨和也が２０日、来年の放送が決定したテレビアニメ「神の雫（しずく）」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ、ＢＳ日テレ、関西テレビ）の製作発表会に出席した。

原作は亜樹直氏の同名漫画で、幻のワイン「神の雫」をめぐる心揺さぶる人間ドラマ。２００９年に日本テレビ系でドラマ化。２３年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ「神の雫／Ｄｒｏｐｓ ｏｆ Ｇｏｄ」（Ｈｕｌｕほか）シーズン１が放送。

０９年のドラマに続いて主人公の神咲雫を担当する亀梨はアフレコで、通常の声のトーンから少し高めで話すようにしているそうで「２週間くらいあくと監督から亀梨の声戻っちゃっているね〜と言われたり」と苦笑いを浮かべた。

素の亀梨だけでなく、今年３月末に解散したＫＡＴ―ＴＵＮが出てしまうことも。糸曽賢志監督からは「怒る演技をしてくださいというと、舌打ちされる。舌打ち禁止令を出している」、「女性キャラと対話するシーンで演技がめっちゃ色っぽかった」とタレコミも。デビューシングル「ＲＥＡＬ ＦＡＣＥ」の曲中に出る舌打ちが影響しているほか、ラストライブ「Ｂｒｅａｋ ｔｈｅ ＫＡＴ‐ＴＵＮ」（８日）に向けたリハーサルのためだったといい、亀梨も「モードがＫＡＴ―ＴＵＮ亀梨で」と笑った。

この日は年に１回の赤ワイン「ボージョレ・ヌーボー」の解禁日（１１月第３木曜日）。フォトセッション前には持参したソムリエナイフを使ってワインを開け、注いだ。