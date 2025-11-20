元AKB48、元HKT48の多田愛佳（30）が20日までに自身のインスタグラムを更新。夫でロッテの山口航輝外野手（25）と、昨年10月に誕生した長女との3ショットを公開した。

「旦那の母校がある秋田県へお邪魔してきました」と書き出した多田。「私たちが行く時だけ雪も降ってグーンと寒かった！！娘は人生初めての雪」とつづり、雪景色の親子3ショットを披露した。

「旦那の母校明桜高校にご挨拶しに行かせてもらいました。吹奏楽部の音楽を聴かせてもらったり、先生方とお話させてもらったり主人がいろんな方から愛されていることが知れて、とても嬉しく温かい気持ちになりました」と振り返り、「学校の皆様、この場をお借りして貴重な素敵なお時間をありがとうございました。私と出会う前の旦那が育った場所を見ることができて嬉しかった」と喜びをつづった。

また、雪を背にした家族ショットについて、「新しいホーム画面（みんな顔似てるw）」と写真説明。家族3人の顔が似てることも明かした。

フォロワーからは「旦那さんと顔にてる！！！」「みんな顔似てる愛おしい笑」「じわる」「本当にらぶたんと旦那さん似てる」などの声が寄せられた。