乃木坂46の久保史緒里（24）が19日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0（ZERO）」（水曜深夜3・00）に出演。次回、26日の生放送をもって卒業する自身がパーソナリティーのラジオ「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1・00）について語った。

22年2月より3年9カ月にわたって同番組でパーソナリティを務めた久保。今月26日、27日に開催予定の「乃木坂46 久保史緒里 卒業コンサート」でグループからの卒業が決まっており、それに伴い番組も卒業の運びとなる。

パーソナリティーの佐久間宣行から「4年、3年半どうでした？」とこれまでのパーソナリティー人生について質問される場面が。「楽しかったです、ずっと。さみしいです、終わっちゃうのが」と本音を伝えた。

ラジオ出演は「日課だった」として「アイドルしながら会社に務めてる感じ」だったと回顧。「1個ホームを失う…2個失う感覚。人生やり直すくらいの気持ちになってます」と苦笑いした。

後任は5期生・井上和（20）。井上はブログで「井上和という人間を、掘りに掘りに掘っていただけたら嬉しいです。そして私自身も、自ら進んで掘り進めていきたいと思っています。どうか、よろしくお願いいたします」とつづっていた。