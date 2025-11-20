洋服が光る！？的当て・輪投げができる！？「アグリーセーター」が人気　クリスマスフードや雑貨が集結　阪急うめだ本店で「クリスマスマーケット２０２５」開催

１１月１９日から阪急うめだ本店の９階・催場と祝祭広場で「クリスマスマーケット２０２５」がはじまっています。



リースなどクリスマスの飾りつけや、部屋に置くだけでクリスマス気分が高まる雑貨が会場にズラリと並んでいます。



会場にあるＱＲコードをスマホで読み込むと、画面にサンタクロースが出現。２ショット写真を撮ることができます。



そして会場で楽しめるクリスマスフードも！本場ドイツで修業した職人がつくるソーセージが楽しめるブースも。





（河西アナ）「店頭で味わえる４種類のソーセージ。ひとついただきます…おいしい。上にかかっているカレーの風味がまずきて、あとからじわっとソーセージの肉汁があふれてきてすごくおいしいです」このほか、しっとりした生地が特徴の会場限定のドーナツや、イタリア・ローマに本店をかまえるジェラテリアのかわいいジェラートなども楽しめます。ネクタイや靴下などクリスマスをイメージした衣料品もありますが、特に人気なのが「アグリーセーター」です。アグリーとは、直訳すると「悪趣味」という意味ですが、ボタンを押すと光るもののほか、的当てができるアグリーセーターや輪投げができるアグリーセーターも販売されています。今回で１３回目を迎える阪急うめだ本店のクリスマスマーケット。去年は過去最高の約９５万人を集客するなどここ３年は、集客・売上げが右肩上がりだといいます。（阪急うめだ本店 松野元洋さん）「２０２２年に比べて集客数も伸びていますし、売り上げも４倍ぐらいになっていますね。まず会場の規模を広げたことと、ヨーロッパのマーケットに行って本場の商品を取りそろえたことが大きな要因。３年前は会場で食べられるフードが全然なかったので、ソーセージやジェラートなどをどんどん増やして会場で楽しんでいただいております」１１月２０日からは、会場でミラーボールとイルミネーションのスペシャルショーもおこなわれます。阪急うめだ本店のクリスマスマーケットは１２月２５日まで開催中です。