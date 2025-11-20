キスマイ千賀健永、私服パジャマで会見登場し照れ笑い 枕を贈りたいメンバー明かす「クリエイティブな活動をされているので」
【モデルプレス＝2025/11/20】Kis-My-Ft2の千賀健永が20日、都内で開催された枕ブランドの商品発表会に出席。私服のパジャマ姿で会見に登場した。
【写真】私服パジャマを披露し照れ笑いを浮かべる千賀健永
◆千賀健永、マイパジャマで会見登場
私服のパジャマで登壇した千賀は「なかなかこういう状態で公の場に出ることがないので、ちょっと恥ずかしい気持ちで今回はいますね。新鮮です」と照れ笑い。足元のスリッパについては「僕がアート活動をしていまして。そちらで作っているスリッパなんです」と明かした。
◆千賀健永、枕をプレゼントしたいメンバーは？
枕をプレゼントしたいメンバーを聞かれると「皆にプレゼントしたいっていう気持ちはあるんですけど、その中でも宮田（俊哉）。宮っちにプレゼントしたいですね。なぜかというと、小説を書いたりアニメを作ったり、そういうクリエイティブな活動をされているので。そういう方っていうのは、僕ももちろん気持ちが分かるんですけど、寝る前にいろんなことを想像してしまって。眠りが浅くなったり、睡眠時間を確保できないっていう状況が、たぶんあると思うんです。なので、ぜひ宮っちにプレゼントしたいなと思います」と返答。「誕生日が過ぎたばっかりなので、来年の誕生日にしようかな」と笑顔を見せた。
寝つきが良いメンバーを問われると「共同生活をしているわけじゃないので、メンバーの寝つきの良さを一回も見たことがない（笑）。良いか悪いかっていうのはちょっと分からないんですけども…想像だと二階堂（高嗣）」と告白。「ニカはすごく良いんじゃないかなと思います。っていうのは、すごく早寝早起きなんですよ。聞く話によると、朝の5時くらいから起きているらしくて、0時前にはもう寝ているという話を聞くので。その時間に寝れて、その時間に起きられているということは、寝つきがいいんじゃないかなと思います」と話していた。
また、必ず行う睡眠ルーティンを聞かれた千賀は「最近だと、ストレッチなんかを心がけたりしているっていうのと、美容のためにマルチビタミンだったり、ビタミンA・B・C・Eを摂取するっていうことと、あとはなんでしょうね…あ、ハーブティーを飲むようにしています」と明かしていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】