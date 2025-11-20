「ミス慶應」ファイナリスト、山田千愛さんの素顔に迫る【大学コンテスト2025】
【モデルプレス＝2025/11/20】「ミス慶應コンテスト2025」エントリーNo.5山田千愛（やまだ・ちえ）さんのインタビュー。
学部／学年：総合政策学部／4年
出身地：神奈川県
誕生日：4月10日
趣味：メイクをすること、音楽を聴くこと
特技：ダンス
好きな食べ物：炒飯
好きな言葉（座右の銘）：自分の人生は自分で決める
最近ハマっていること：お洒落なカフェ、雑貨、服とかを探しに出かけること
― コンテストに参加したきっかけを教えてください。
活動を通して人として成長したいと思ったから、一度しかない人生なのでやりたいことに挑戦したいと思ったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
行動力、努力量負けません。
― スタイルキープやボディケア、肌のケアなど、心がけている美の秘訣があれば教えてください。
運動すること、美味しいご飯を食べて、沢山寝ること。
― 憧れの有名人はいますか？
選べません！
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
不安や深い悲しみを一生抱えて生きている人はいないし、時間が解決するということを頭の片隅に置いておくことが、少しだけ楽に生きるコツかなと思ってます。具体的なエピソードではないのですが。
― 将来の夢や、目指している進路について教えてください。
具体的なプランはありませんが、常に人として成長することを忘れず過ごしたいです。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に、山田さんの「夢を叶える秘訣」を教えてください。
まず何よりも行動を起こすことだと思います。挑戦してみて失敗した、成功したと感じる出来事でも、今後の人生にどう繋がってくるか分かりません。なので自分のやりたいことに対して、真剣に向き合うことが大事なのではないかと思います！
・コンテスト名：ミス慶應コンテスト2025 supported by TGC CAMPUS
・主催団体名：ミス慶應コンテスト2025実行委員会
・スペシャルパートナー：TGC CAMPUS
・WEB投票開期間：2025年06月03日（火）18時00分〜2025年11月24日（月）23時59分
・本番日：2025年11月25日（火）
・投票サイト：https://miscolle.com/keio2025
