【最新モンブラン】とろける“生食感”焼きモンブランは、世界でここだけ！

深まる秋に食べたいスイーツといえば、モンブラン。ヨーロッパで生まれ、日本の食文化と出会い、時代と共に進化してきた大人気スイーツです。その場で絞る“絞りたて”などが人気でしたが、今年はさらなる進化系が!今回は、大丸東京店 1階食品ほっぺタウンに先日オープンした、最新モンブラン専門店をご紹介します。

世界でここだけのモンブランスイーツ専門店「THE珀山」

いつも多くの人で賑わう、大丸東京店1階。その一角にひときわ行列ができているのが、今回のお店、｢モンブランTHE珀山(はくざん)｣。まだ知らなかったモンブランとの出会いを叶える、モンブランスイーツ専門店だそう!!

THE珀山コレクション《OPEN記念BOX》

こちらでは、モンブランの新しい楽しみ方を存分に感じられる焼菓子3種と、限定の生菓子1種を購入できます。常設店はまだこちらだけ。手土産にも喜ばれますね。

買えるのは1日2回!!スーパーメルティモンブランを狙って

こちらのシグネチャースイーツが、とろとろの和栗ソースを、“最高食感しぼり”で閉じ込めた、スーパーメルティモンブラン、その名も｢THE珀山モンブラン｣。10時と17時の1日2回、数量限定で店頭に並ぶ、そして1人2箱までというプレミアムなスイーツです。

フランス語で“白い山”を意味する｢モンブラン｣の名の通り、真っ白で可憐なモンブラン。芳醇なラム酒香る洋栗のクリームと和栗風味のホワイトマロンクリームの2層仕立てで、トップには、まるで雪をかぶったように生クリームが♡

カットしてみると、中心には贅沢に、渋皮栗が丸ごと1粒。さらに、飲めそうなほど柔らかいクリームがお口のなかでとろけます。食べているうちにだんだんと傾いて、とろけ出してしまいそう…！

麓に広がるさっくり軽やかなメレンゲもアクセント。ほっくりとした栗の味わいと、なめらかなクリームの味わいが重なり合い、まさに至福のひと口です。

焼菓子×モンブランの新しい出会い

とろけるような限定スイーツは魅力的ですが、手土産には日持ちのする焼菓子もほしいところ。

｢THEモンブランケーキ｣は、和栗たっぷりのマロンクリームを、“最高食感しぼり”で贅沢にしぼり、中にはラム酒香るミルキークリームと刻んだマロングラッセをちりばめて焼き上げた、“ひとくち焼きモンブラン”。

とろける“生食感”は残しつつ、焼いているからこその芳ばしいほっくり感も味わえる、まさに新しいハイブリッドスイーツです。

｢モンブランサンド｣は、風味豊かな和栗のクリームとミルクホイップをはさんだ、軽やかなサブレサンド。バター香るサブレには山の焼印がされており、中のクリームは交互になった色合いも可愛いです。

サクッとかじれば、不思議なことに、お口の中がモンブラン!!どっしりしたイメージがあるモンブランですが、これなら軽やかに、ちょっとしたお茶請けにも楽しめそうです。

ありそうでなかった!!という感動に包まれるのが、｢モンブラウニー｣。ビターな味わいがオトナなチョコレートの生地に、コクのあるマロンが上品に絞られた、見た目にも美しいブラウニーです。

間に敷かれたマカダミアナッツがアクセント。栗とショコラの王道の組合せを、ワンハンドでいただけるのが嬉しい一品です。

ここだけの味を楽しんで

これからのパーティーシーズンや帰省土産に、喜ばれること間違いなしの最新スイーツ。生菓子の受取は、大丸東京店のECサイトで予約もできるそう。是非チェックして、確実に手に入れてくださいね。