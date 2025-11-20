鈴木福、弟・楽と「クレーンゲームの景品になってみた」 兄弟ショットに反響「仲良し〜」「いくらかかっても取りたい」「全財産を100円玉に替えてきます!!!」
俳優の鈴木福（21）が19日、自身のインスタグラムを更新。弟で子役の鈴木楽（12）とのほほ笑ましい兄弟ショットを公開した。
【写真】「仲良し〜」「いくらかかっても取りたい」“クレーンゲーム”の景品になりきる鈴木福＆楽
福と楽は11日に放送されたTBS系『THE神業チャレンジ』に兄弟で出演。投稿では、「クレーンゲームの景品になってみた #鈴木福 #鈴木楽 #クレーンゲーム #神業チャレンジ」のコメントとともに、クレーンゲームのアームに頭や首をつかまれ、おちゃめな表情を見せる2ショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「このクレーンゲームの景品いくらかかっても取りたいー」「福くんをぼくが取ってあげる!!と息子が言ってます」「全財産を100円玉に替えてきます!!!」「取られてる感すごい！笑 楽しそうで良いな〜仲良し〜」「笑笑」「そのクレーンゲームどこで遊べますか？」「弟男前になって来たね」などの反響が寄せられている。
