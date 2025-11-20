亀梨和也、山下智久とぜいたくなワインで乾杯 『神の雫』がつないだ縁に感謝
歌手で俳優の亀梨和也が20日、都内で行われたテレビアニメ『神の雫』制作発表会に参加した。原作・亜樹直／オキモト・シュウによる人気漫画を初のアニメ化した今作では、2009年に実写ドラマで主人公・神咲雫を演じた亀梨が再び同じ役に起用。亀梨は配信ドラマ版で主演する山下智久との交流を明かした。
【写真】綺麗な横顔…！ワインを嗜む亀梨和也
『神の雫』は04〜14年に『モーニング』（講談社）で連載された幻のワイン“神の雫”をめぐる人間ドラマを描いた物語。23年には日仏米共同製作の国際連続ドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン1が配信、シーズン2が26年1月23日にHuluで国内独占配信予定となっている。
神咲雫は、世界的なワイン評論家である父・神咲豊多香から、幼い頃よりワインの英才教育を受けてきたが、父の死とその遺言状により、幻のワイン“神の雫”をめぐる対決、そしてワインの世界に足を踏み入れるキャラクター。
配信ドラマで主演として遠峰一青演じる山下と、地上波ドラマ＆アニメ版で雫を演じる亀梨。最近も連絡という亀梨は「ちょっと前に久しぶりに会おうかと。『修二と彰』もやらせてもらいましたけど。自然と共通項として『神の雫』というつながりも感じていて『きょうはワインだよね』と2人でぜいたくなワインをいただいたりして」とかみ締めた。
「この作品がつなげてくださったご縁も感じました。亜樹先生からも山下くんとも一緒に飲もうよと声をかけてもらったりしました」と感慨にひたる亀梨。一方で「彼の場合はフランスにも行ってる。僕は、ドラマのときは国内でアニメはブースで…まずフランスに行かないことには（笑）」と熱望していた。
この日は会見のラストに解禁されたばかりのボジョレーヌーボーを自前のナイフで亀梨が開栓。慣れた仕草で静かにグラスにそそぐと監督の「サンテ」の合図でテイスティングし、満喫していた。
