¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹âÆ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤ëWBC¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÀèÆü¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î2026FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¹ñÆâÊü±Ç¸¢¤âDAZN¤ÈNTT¥É¥³¥â¤¬¶¦Æ±¤Ç¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¸«ÄÌ¤·¤È¤¤¤¦°ìÉôÊóÆ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¤ÎµÈ¼¡¹°»Ö¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÊü±Ç¸¢¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Êü±Ç¸¢¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï×Ù×â¡Ê¤¸¤¯¤¸¡Ë¤¿¤ë»×¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡WBC¤ÎÆÈÀêÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¸µ¡¹Êü±Ç¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì±Êü¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¸Ä¡¹¤Î²ñ¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWÇÕ¤ÎÊü±Ç¸¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢DAZN¤¬º£·î4Æü¡¢¡ÖFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤ÎÊü±Ç¸¢¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£