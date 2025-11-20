明治安田生命が11月22日の「いい夫婦の日」を前に「理想の有名人夫婦」調査を実施。大谷翔平選手と真美子さんが2位に選ばれました。

昨年は1位に輝いた大谷選手と真美子さん。調査は10月8日〜20日の期間に全国の20〜79歳の既婚男女1620人を対象に行われ、大谷選手と真美子さんはDAIGOさんと北川景子さんに次ぐ2位タイに選ばれました。

明治安田生命によると、回答者からは「笑顔で夫を支えているから」「爽やかで、お互いを大切にしていることが伝わる」など、世界で活躍し続ける大谷選手を支える真美子さんに共感する意見が多く寄せられたということです。

今年は大谷選手と真美子さんのもとに第1子となる娘が誕生。大谷選手は「寝不足気味でしたけど、幸せな寝不足」とパパとしての生活の変化を語っていましたが、「家に帰って顔を見るだけでうれしいですし、それだけで1日の疲れとかもなくなりますし、それが一番幸せだなと思います」と話していました。ワールドシリーズ連覇の優勝パレードでは真美子さんとともに参加し、真美子さんは大谷選手の様子を自身のスマートフォンで撮影したり、大谷選手に呼ばれ沿道で見つけた何かを報告されたり終始楽しそうに笑顔を浮かべていました。