子連れで行きたいと思う「岩手県の道の駅」ランキング！ 2位「石神の丘」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
窓から入る風が心地よく、ドライブに最高のシーズンを迎えました。週末のドライブ先に迷ったら、子どもも大人も楽しめる「道の駅」をチェックしてみませんか？ ご当地グルメに体験型施設、自然を満喫できる広々スペースなど、家族みんなが笑顔になれるスポットが全国にはたくさんあります。今回は、そんな中でも特に人気を集める注目の道の駅を紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年11月10〜11日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「岩手県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「美術館や体験施設が隣接していて、家族で文化やアートに触れられるから」（40代男性／静岡県）、「広い芝生や遊具があり、自然と触れ合いながら子どもが元気に遊べるから」（20代女性／東京都）、「ワークショップが開催されていたり、季節ごとのイベントがあるので子連れで行きたいです」（30代女性／愛知県）といった声が集まりました。
回答者からは「敷地内には日帰り温泉もあり、遊んだあとに家族でゆっくり疲れを癒せるのが魅力」（40代男性／大阪府）、「温泉や川遊びが楽しめ、キャンプ場も併設されていて自然の中で丸一日過ごせるから」（40代女性／埼玉県）、「温泉があるので出かけた帰りなどに利用できるのがよい」（30代男性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：石神の丘（岩手郡岩手町）／33票岩手県岩手町にある道の駅「石神の丘」は、広大な敷地内に美術館やガーデン、公園が整備されている複合施設です。特に広々とした芝生広場や、季節の花々を楽しめるガーデンは、子ども連れでのんびり過ごすのに最適。芸術と自然に触れられる体験型の魅力が、家族での立ち寄りに適していると評価されました。
1位：雫石あねっこ（岩手郡雫石町）／40票岩手県雫石町にある道の駅「雫石あねっこ」は、温泉施設が併設されている点が最大の魅力です。長距離ドライブの疲れを温泉で癒せる点が、子連れ家族にとって非常に魅力的だと評価されました。また、地元の特産品やお土産も充実しており、休憩だけでなく、旅の楽しみを増やせるスポットとして人気を集めました。
