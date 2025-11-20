「年相応の色味」バカリズム、アイドリング!!!元メンバーとの集合写真に辛口コメント!? 「みんなお若いから」
お笑いタレントのバカリズム（升野英知）さんは11月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。2015年に活動を終了したアイドルグループ・アイドリング!!!の打ち上げに参加し、その集合写真にコメントしています。また格好いいエピソードも明かされました。
【投稿】メンバーとの深い絆があるからこそのコメント
この投稿にファンからは「おばあちゃんが作ったお弁当箱の中身的な」と共感する声や、「秋です！秋の色味です！！！」「みんなお若いから着れるんですよ！年取ると秋色は顔がくすんじゃって」「シックな秋色と言ってあげて」とフォローする声が寄せられました。
8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」で、1日限りの復活ライブを行った、アイドリング!!!。かつて、同グループの番組にて司会を務めていたバカリズムさんは、今回、ライブの打ち上げにサプライズで参加したようです。
(文:勝野 里砂)
【投稿】メンバーとの深い絆があるからこそのコメント
懐かしいメンバーたちと集合写真バカリズムさんは「年相応の色味」とつづり、タレントの朝日奈央さんの投稿を引用。引用元では「アイドリング!!!メンバーでTIFの打ち上げをしました！」と、同グループの元メンバーらとバカリズムさんの集合写真を掲載しています。メンバーの服装は、ベージュやブラウン、グレーといった落ち着いた色味が多く、バカリズムさんはそのことを指摘しているのでしょうか。
8月に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」で、1日限りの復活ライブを行った、アイドリング!!!。かつて、同グループの番組にて司会を務めていたバカリズムさんは、今回、ライブの打ち上げにサプライズで参加したようです。
格好いいエピソードも朝日さんは、Instagramでも打ち上げの様子を投稿。バカリズムさんとメンバーの再会について、「升野さんが登場した瞬間、全員で大喜び アイドリング!!!メンバーみんなが升野さんに近況報告をするっていうほっこりな時間に癒されました」とコメントしました。さらに「ちなみにこの日は升野さんがご馳走してくださって...どんだけかっこいいのですか!?」と、すてきなエピソードも明かしています。
(文:勝野 里砂)