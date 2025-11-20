Yahoo!フリマ、写真をアップするだけで相場を提示する「らくらくAI査定」提供開始
LINEヤフーは、フリマアプリ「Yahoo!フリマ」において、アイテムの写真をアップロードするだけでAIが推定相場価格と平均売り切れ時間を自動表示する「らくらくAI査定」機能の提供を開始した。
○写真を選ぶだけ、AIが相場と売れる目安を提示
アプリ内下部の「出品」＞「らくらくAI査定」から利用可能。カメラ撮影またはスマホ内の写真をアップロードすると、AIが相場価格を提示。続けて出品情報を自動提案し、そのまま出品まで完結できる。不要品を前に「売れるのか分からない」「価格設定が面倒」といった場面で活用でき、出品ハードルが下がる、とのこと。
【主な特徴】
・AIが推定相場価格と平均売り切れ時間を表示
・価格提示後、商品説明文も自動生成
・そのまま出品までスムーズに操作可能
○操作方法
1.査定したい商品を、「写真撮影する」または「アルバムから選択」を選んでアップロード
2.AIが提示した相場価格を確認して、希望する場合は「続けて出品情報を作成」をタップ
3.出品フォーム上で内容を確認し、問題なければ「出品する」をタップ
