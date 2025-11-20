9月末に左肘を手術したソフトバンクの前田悠伍投手（20）が20日、12月中旬に立ち投げを再開する青写真を明かした。今季は2軍で成長を証明したものの、1軍登板は3試合。来季は3年目を迎えるドラ1左腕は「1年間1軍で投げ続ける」を目標に掲げた。

手術後はリハビリ組で調整。1カ月のノースローを経て、10月下旬に10メートルのスローイングを始め、今月上旬に再開したキャッチボールは塁間まで距離が伸びた。20日は福岡県筑後市のファーム施設で、リハビリ組の休日返上で汗を流した。

室内練習場では一人で黙々とシャドーピッチングで動作を確認。近距離で約10球投げるシーンもあった。「今のところ順調に来ている。手術前と同じ力感でもいい球がいっている感覚はある」と手応えを口にした。

昨オフの自主トレ期間には、米大リーグで活躍した千賀滉大、今永昇太の両投手と練習する機会に恵まれた。「将来はメジャーに行きたい。2人が（練習を）やっているのに、休んでいたら追い越せないという思いでやっている」と強調した。

大阪桐蔭高では甲子園で選抜大会優勝の立役者となり、プロでも将来のエース候補として英才教育を受けてきた。「（休日返上も）負けたくないんで、自分のためにやっている」。飛躍が期待される20歳の左腕は言い切った。（浜口妙華）