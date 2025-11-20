¡Ú°ìÈÖ¤¯¤¸¡Û¡ÖDEATH NOTE¡×ÅÐ¾ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¤¶¤ï¤Ä¤¯ -¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÌ¾Á°½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ów¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤£¡×¤ÎÀ¼
11·î29Æü¡¢¡ÖDEATH NOTE¡×¤¬°ìÈÖ¤¯¤¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤â¡¢¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥°¥Ã¥º¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹!
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE
º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖDEATH NOTE¡×¤Î¸¶ºî¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ìë¿À·î¤äL¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¼ö¤¤¤Î¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÏ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢Á´9Åùµé+¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë°ìÈÖ¤¯¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö·î¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Û¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¤¬1ÈÖÍß¤·¤¤www¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤ò½ñ¤¯¤Í...¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤£¡×¡Ö¤¦¤Ã¤«¤êÌ¾Á°½ñ¤¤¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤ów¡×¡Ö¤³¤ìI¾Þ¤¬1ÈÖÅö¤¿¤ê¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤éÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È(¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë)¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
È¯ÇäÆü¤Ï11·î29Æü¡£½ç¼¡¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥¡¢¤½¤ÎÂ¾¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é!!
¡ÚA¾Þ¡ÛÌë¿À·î ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö·î¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£ÂæºÂ¤ä³ù¤ò´Þ¤à¥µ¥¤¥º¤ÏÌó26cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡ÖÌë¿À·î ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×
¡ÚB¾Þ¡ÛL ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡ÖL¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó14Ñ(ÂæºÂ¤ò´Þ¤à)¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡ÖL ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×
¡ÚC¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É
¾®Èª·òÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤B5¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É¡£Á´4¼ï¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É¡×
¡ÚD¾Þ¡Û¥ê¥å¡¼¥¯ ¤¹¤êÈ´¤±¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
ÊÉ¤«¤é¤¹¤êÈ´¤±¤ë¥ê¥å¡¼¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó9cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥ê¥å¡¼¥¯ ¤¹¤êÈ´¤±¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×
¡ÚE¾Þ¡Û¿©´ï¥¢¥½¡¼¥È
·î¡¢L¡¢¥ê¥å¡¼¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¹¡×(Ìó8cm)¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¡×(Ä¹Êý·Á»®15cm¡¢´Ý»®Ìó10cm)¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡£¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¿©´ï¥¢¥½¡¼¥È¡×
¡ÚF¾Þ¡ÛF¾Þ ¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼( A3¥µ¥¤¥º¡¢Áª¤Ù¤ëÁ´12¼ï)
¡ÚG¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Ìó7¡Á9cm¡¢Á´14¼ï¥é¥ó¥À¥à)
¡ÚH¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(Ìó4cm¡¢Áª¤Ù¤ëÁ´7¼ï)
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×
¡ÚI¾Þ¡Û¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥¢¥½¡¼¥È
¥Î¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë&Æ©ÌÀ¥·¡¼¥ë¡¢¿á¤½Ð¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Î¾ÌÌ¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆóÌÌÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥âÄ¢¡¢ºîÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(6Ëç)¤ÎÁª¤Ù¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏA4¥µ¥¤¥º¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡×
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û L ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡¢¸ý¸µ¤Ë¼ê¤ò´ó¤»¤Æ»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëL¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÂæºÂ¹þ¤ß¤ÇÌó14cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö L ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.¡×
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢A¾Þ¤Î¡ÖÌë¿À·î ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·îËöÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÈÖ¤¯¤¸¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë!!!¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟏𝟏/𝟐𝟗(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¾ðÊó__✍https://t.co/4azkJ1xyqU#DEATHNOTE #¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È pic.twitter.com/LlLXL23KEQ- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) November 15, 2025
¥È¥ì¥ó¥ÉÊó¹ð:ÐòÅÄÍýº»»Ò(¥Þ¥¤¥Ê¥Ó³ØÀ¸¤ÎÁë¸ý)
ÊÔ½¸:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥Û¥Ó¡¼ÊÔ½¸Éô
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE
º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖDEATH NOTE¡×¤Î¸¶ºî¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿Ìë¿À·î¤äL¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¼ö¤¤¤Î¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤½¤Î¤â¤Î¤òÌÏ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢Á´9Åùµé+¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë°ìÈÖ¤¯¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!
È¯ÇäÆü¤Ï11·î29Æü¡£½ç¼¡¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥¡¢¤½¤ÎÂ¾¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é!!
¡ÚA¾Þ¡ÛÌë¿À·î ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö·î¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£ÂæºÂ¤ä³ù¤ò´Þ¤à¥µ¥¤¥º¤ÏÌó26cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡ÖÌë¿À·î ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×
¡ÚB¾Þ¡ÛL ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹1´¬É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡ÖL¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó14Ñ(ÂæºÂ¤ò´Þ¤à)¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡ÖL ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×
¡ÚC¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É
¾®Èª·òÀèÀ¸¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤B5¥µ¥¤¥º¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É¡£Á´4¼ï¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É¡×
¡ÚD¾Þ¡Û¥ê¥å¡¼¥¯ ¤¹¤êÈ´¤±¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
ÊÉ¤«¤é¤¹¤êÈ´¤±¤ë¥ê¥å¡¼¥¯¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó9cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥ê¥å¡¼¥¯ ¤¹¤êÈ´¤±¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡×
¡ÚE¾Þ¡Û¿©´ï¥¢¥½¡¼¥È
·î¡¢L¡¢¥ê¥å¡¼¥¯¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¹¡×(Ìó8cm)¡¢¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¡×(Ä¹Êý·Á»®15cm¡¢´Ý»®Ìó10cm)¤Î¥¢¥½¡¼¥È¡£¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¿©´ï¥¢¥½¡¼¥È¡×
¡ÚF¾Þ¡ÛF¾Þ ¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼( A3¥µ¥¤¥º¡¢Áª¤Ù¤ëÁ´12¼ï)
¡ÚG¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É(Ìó7¡Á9cm¡¢Á´14¼ï¥é¥ó¥À¥à)
¡ÚH¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(Ìó4cm¡¢Áª¤Ù¤ëÁ´7¼ï)
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×
¡ÚI¾Þ¡Û¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥¢¥½¡¼¥È
¥Î¡¼¥È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë&Æ©ÌÀ¥·¡¼¥ë¡¢¿á¤½Ð¤·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Î¾ÌÌ¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆóÌÌÀ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥âÄ¢¡¢ºîÃæ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ä¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(6Ëç)¤ÎÁª¤Ù¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡£¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÏA4¥µ¥¤¥º¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥Ê¥ê¡¼¥¢¥½¡¼¥È¡×
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û L ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡¢¸ý¸µ¤Ë¼ê¤ò´ó¤»¤Æ»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤ëL¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÂæºÂ¹þ¤ß¤ÇÌó14cm¡£
°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE¡Ö L ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥é¥¹¥È¥ï¥óver.¡×
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢A¾Þ¤Î¡ÖÌë¿À·î ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·îËöÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¤É¤¦¸«¤Æ¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼õ¸³À¸¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÈÖ¤¯¤¸¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë!!!¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬°ìÈÖ¤¯¤¸ DEATH NOTE𝟐𝟎𝟐𝟓/𝟏𝟏/𝟐𝟗(ÅÚ)¤è¤ê½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¾ðÊó__✍https://t.co/4azkJ1xyqU#DEATHNOTE #¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È pic.twitter.com/LlLXL23KEQ- °ìÈÖ¤¯¤¸¡ÊBANDAI SPIRITS¡Ë (@ichibanKUJI) November 15, 2025
¥È¥ì¥ó¥ÉÊó¹ð:ÐòÅÄÍýº»»Ò(¥Þ¥¤¥Ê¥Ó³ØÀ¸¤ÎÁë¸ý)
ÊÔ½¸:¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¡¡¥Û¥Ó¡¼ÊÔ½¸Éô