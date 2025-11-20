いすゞ自動車は２０日、ファミリーマートと共同で、商品を配送するＥＶ（電気自動車）トラックの電池を自動交換する実証実験を始めた。

充電に時間がかかるＥＶの短所を補い、効率的な配送を維持しながら脱炭素化を進める狙いがある。

いすゞが横浜市内に専用ステーション１か所を設置し、同市内のファミマ約８０店舗に商品を運ぶ小型ＥＶトラック「エルフ」の電池を交換する。エルフは車体下の両側面に計４個の電池を搭載しており、ステーションで満充電の電池に自動で交換される仕組みだ。所要時間は約７分と、充電プラグを使うより約５０分短縮できる。

実証実験で設備の耐久性などを確認し、早期の実用化を目指す。ステーションは充電済みの電池を１４個（計３００キロ・ワット分）収納でき、災害時の電力供給源としての活用も検討する。

いすゞの南真介社長は２０日の出発式で、「ＥＶの充電時間は課題だ。即時に電池を付け替えることで解決したい」と話した。

トラックなどの商用車は、運輸部門の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量の約４割を占める。電動化が急務だが、充電は給油と比べて時間がかかることが大きな課題となっている。

三菱ふそうトラック・バスも東京都内で、ヤマト運輸などと同様の実証実験を進める方針だ。三菱ふそうのＥＶトラックは、床下に電池が搭載されており、ステーションで車体を持ち上げて電池を交換する。

電池を交換できるＥＶトラックの普及は、電池規格の共通化がカギを握る。利便性向上やコスト削減につながり、会社の垣根を越えた協力が今後の課題となる。