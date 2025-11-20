ラオス滞在中の愛子さまは20日、北部の町を日帰りで訪問されています。

ラオス北部の古都ルアンパバーンで、愛子さまはこのあと小児病院を訪問されます。

愛子さまは20日朝、ルアンパバーンに到着すると、滞在中2度目となる民族衣装の装いで、街のシンボル、シェントーン寺院を視察されました。

「大変立派な仏像で、心が洗われるような気持ちです」

この寺院はかつて天皇陛下も訪れていて、愛子さまは金色の本尊などを説明を受けながらご覧になりました。その後、歓迎昼食会で滞在中2度目となるお言葉を述べられました。

「サバイディー（こんにちは）」「私も父を始め、皇室の方々の歩みを受け継ぎ、日本とラオスとの懸け橋の一端を担うことができれば幸いに存じます」「この度の滞在はきっと特別な思い出として私の心に深く刻まれることと思います」

この街は全体がユネスコの世界遺産に登録されていますが、世界的に有名な早朝の行事があるんです。それが「托鉢（たくはつ）」です。日の出とともに街を歩く僧侶に徳を積むためにもち米や食べ物をささげる伝統行事で、地元の人のみならず、多くの観光客も参加し、荘厳な雰囲気が広がっていました。

愛子さまは、仏教信仰豊かな町の雰囲気も楽しまれているのではないでしょうか。